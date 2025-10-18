İDOB'dan 29 Ekim'de "Bir Ulus Uyanıyor" Konseri

İDOB, 29 Ekim'de AKM'de Oğuzhan Balcı'nın 'Bir Ulus Uyanıyor' eserini seslendirecek; solistler Aylin Ateş, Ufuk Toker ve Caner Akgün olacak.

Yayın Tarihi: 18.10.2025 13:39
Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 13:39
İDOB, Cumhuriyet Bayramı'na Özel "Bir Ulus Uyanıyor" Konseri Veriyor

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bir konserle sanatseverlerle buluşuyor. Konser, 29 Ekim saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda düzenlenecek.

Eser Hakkında

Konserde seslendirilecek eser, besteci Oğuzhan Balcı'nın Cumhuriyet'in 100. yılına armağan olarak 2023'te bestelediği on bölümlük senfonik eser "Bir Ulus Uyanıyor". Eser, Birinci Dünya Savaşı sonrasında ülkesi işgal edilen Türk halkının, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yürüttüğü kurtuluş mücadelesini, mücadeleye katılanların cesaretini ve vatan sevgisini odağına alıyor.

Eserde yer alan aryaların sözlerini Oğuzhan Balcı kaleme alırken, metin yazarlığını ve anlatıcılığını müzikolog Ersin Antep üstleniyor.

Kadro ve Sahneleme

Konserde İDOB Orkestrası'nı eserin bestecisi Oğuzhan Balcı yönetecek. Solist kadrosunda mezzosoprano Aylin Ateş, tenor Ufuk Toker ve İDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni bariton Caner Akgün yer alıyor.

İDOB'nun Cumhuriyet Bayramı programı kapsamında sahneleyeceği bu konser, Cumhuriyet tarihine ve müziksel anlatıya vurgu yapan özel bir performans olarak öne çıkıyor.

