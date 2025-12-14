DOLAR
Iğdır'da 06 plakalı araçta 12 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı

Iğdır'da uygulama noktasında durdurulan 06 plakalı araçta Afganistan uyruklu 12 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 18:03
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 18:21
Olayın Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 06 plakalı bir aracı uygulama noktasında durdurdu.

Yapılan kontrolde, Afganistan uyruklu 12 düzensiz göçmen ile 2 organizatör tespit edildi.

Polis ekiplerinin belirlemesine göre araç, düzensiz göçmenleri kırsal alandan alarak batı illerine götürecekti.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Olayla ilgili yakalanan organizatörler hakkında ise adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

