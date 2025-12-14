Iğdır'da 06 plakalı araçta 12 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı
Olayın Detayları
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 06 plakalı bir aracı uygulama noktasında durdurdu.
Yapılan kontrolde, Afganistan uyruklu 12 düzensiz göçmen ile 2 organizatör tespit edildi.
Polis ekiplerinin belirlemesine göre araç, düzensiz göçmenleri kırsal alandan alarak batı illerine götürecekti.
Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Olayla ilgili yakalanan organizatörler hakkında ise adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.
