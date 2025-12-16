Iğdır'da 2025'in 4. Avcı Eğitim Kursu Başarıyla Tamamlandı

Eğitimde amacı, içerik ve sonuç

Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü personelince düzenlenen 2025 yılının 4. Avcı Eğitim Kursu başarıyla tamamlandı. Programın amacı, av ve yaban hayatının korunması, sürdürülebilir avcılık bilincinin geliştirilmesi ve avcılık faaliyetlerinin mevzuata uygun şekilde yürütülmesini sağlamaktı.

Düzenlenen eğitim programında; av ve yaban hayatı mevzuatı, avcılık etiği, güvenli avlanma kuralları, av hayvanlarının tanınması ve doğanın korunması konularında katılımcılara kapsamlı bilgiler verildi. Eğitimin teorik ve uygulamalı bölümleriyle katılımcıların konu hakimiyeti güçlendirildi.

Eğitim sonunda kursiyerlerin bilgi düzeylerini ölçmeye yönelik değerlendirmeler yapıldı. Yapılan sınav ve değerlendirmeleri başarıyla geçen adaylar avcılık belgesi almaya hak kazandı. Kursun tamamlanmasıyla bölgedeki avcılık faaliyetlerinin daha bilinçli ve mevzuata uygun yürütülmesi hedefleniyor.

IĞDIR’DA 4. AVCI EĞİTİM KURSU TAMAMLANDI