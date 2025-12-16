DOLAR
İğdır'da 26 Yıl Hapisle Aranan Şahıs JASAT Tarafından Yakalandı

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, hakkında kesinleşmiş 26 yıl hapis cezası bulunan T.A.'yı yakalayarak Iğdır S Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim etti.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 17:54
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 17:54
Operasyon Detayları

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, hakkında kesinleşmiş 26 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, şüpheli "bir yabancıyı ülkeye sokma veya ülkede kalmasına imkan sağlama" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından aranıyordu.

Gözaltına alınan T.A., adli işlemlerinin ardından tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

Jandarma, kamu düzeni ve vatandaşların güvenliği için yürütülen çalışmaların kararlılıkla süreceğini bildirdi.

