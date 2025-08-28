Iğdır'da 400 Yataklı Devlet Hastanesi İnşaatı Başladı

60 dönümlük alana kurulan projede geniş yatak ve poliklinik kapasitesi planlanıyor

Iğdır'da, 60 dönüm üzerine inşa edilecek 400 yataklı devlet hastanesinin yapımına başlandı. Yeni sağlık kampüsünde modern hizmet sunumu hedefleniyor.

Proje kapsamında yer alacak birimler ve kapasiteler şu şekilde planlandı: 400 yatak, 140 poliklinik odası, 75 yoğun bakım yatağı, 15 ameliyathane, 72 acil servis yatağı, 300 araçlık kapalı ve 600 araçlık açık otopark alanı.

İl Sağlık Müdürü Abaset Bağcı ile inşaat sahasında incelemelerde bulunan Vali Ercan Turan, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı ve projenin bölge sağlık hizmetleri açısından önemine dikkat çekti.

İncelemeler sonrası gazetecilere konuşan Vali Ercan Turan, hastanenin tamamlanmasıyla tüm branşların açılacağını ve ilgili doktorların göreve başlayacağını belirtti. Turan, "İnşallah buradaki bu yatırımın hızlanmasıyla beraber 400 yataklı, tek odalı, her odada bir yatak olmak üzere yapılacak 400 yataklı bu hastane ile Iğdır'ın önemli bir sorunu inşallah geride kalacak. Buna uygun olarak doktorlar ve personel artırılacak, hastanenin kapasitesi artacak. İş süremiz 3 yıl ama daha hızlı bitirecekler, bize kendileri söz verdiler, azimle çalışıyorlar." dedi.

Vali Turan, valilik ve halk olarak inşaatın hızlanması için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyerek, "Bu hastanemizin inşallah 2, 2,5 yıl içerisinde faaliyete geçeceğine inanıyoruz. O yüzden tüm Iğdırlılar olarak üstümüze düşen görev, bu yatırımın hızlandırılması için elimizden geleni yapmak. Emeği geçen herkese canıgönülden teşekkür ediyorum. Devletimiz milletimizin hizmetinde, el birliğiyle, gönül gönüle bu çalışmaları devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.