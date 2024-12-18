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Iğdır'da AK Parti İl Başkanlığına Molotofkokteyli ile Saldırı: İki Zanlı Tutuklandı

Iğdır'da AK Parti İl Başkanlığına molotofkokteyli ile saldırdığı iddia edilen iki zanlı tutuklandı. Saldırıya dair görüntüler cep telefonlarında bulundu.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 22:10
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 22:13
Iğdır'da AK Parti İl Başkanlığına Molotofkokteyli ile Saldırı: İki Zanlı Tutuklandı

Iğdır'da Molotofkokteyli Saldırısı: 2 Zanlı Tutuklandı

14 Aralık tarihinde Iğdır'da AK Parti İl Başkanlığı'na düzenlenen molotofkokteyli saldırısıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 3 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.B. (18), O.Y. (18) ve Ö.K. (17) isimli şahısların, başkanlık binasına girmeye çalıştıkları ve molotofkokteyli atarak kaçtıkları iddia ediliyor.

Adli Süreç ve Tutuklamalar

İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi. Yapılan mahkeme sonucunda M.B. ve O.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ö.K. ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

Saldırıya İlişkin Görüntüler Bulundu

Zanlıların cep telefonlarında yapılan incelemelerde, saldırıya dair görüntülerin tespit edildiği bildirildi. Emniyet güçleri, konuyla ilgili daha fazla bilgi için araştırmalarını sürdürüyor.

AK Parti Iğdır İl Başkanlığına molotofkokteyli ile saldırı düzenlediği iddiasıyla gözaltına alınan...

AK Parti Iğdır İl Başkanlığına molotofkokteyli ile saldırı düzenlediği iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan ikisi tutuklandı.

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