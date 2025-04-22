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Iğdır'da Aranan Cinayet Hükümlüsü Ağrı Dağı'nda Yakalandı

Iğdır'da kasten öldürme suçundan aranan hükümlü, Ağrı Dağı'nda güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 22.04.2025 19:10
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 19:10
Iğdır'da Aranan Cinayet Hükümlüsü Ağrı Dağı'nda Yakalandı

Iğdır'da aranan bir cinayet hükümlüsü, Ağrı Dağı kırsalında düzenlenen operasyonla yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün yakalanması için özel bir çalışma başlattı.

JASAT ekipleri, titiz araştırmalar sonrasında hükümlünün Ağrı Dağı'nda yer aldığını belirledi. Ekiplerin dikkatli takibi sonucunda, hükümlü Korhan Yaylası'nda bulundu ve gözaltına alındı.

Yakalanan hükümlü, daha sonra cezaevine teslim edildi. Bu operasyon, güvenlik güçlerinin bölgedeki suçlulara karşı kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Iğdır'da aranan cinayet hükümlüsü Ağrı Dağı kırsalında yakalandı.

Iğdır'da aranan cinayet hükümlüsü Ağrı Dağı kırsalında yakalandı.

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