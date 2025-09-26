Iğdır'da Dilucu Gümrük'te Tırda 4 kilo 980 gram eroin ele geçirildi — 2 kişi tutuklandı

İran'dan gelen tırda yapılan aramada çekicinin yedek lastiğinde 4 kilo 980 gram eroin bulundu; araç sürücüsü A.M. ile sahibi Z.İ. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 18:04
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 18:08
Gümrük Muhafaza ekiplerinin operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Iğdır'da, Dilucu Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda İran'dan gelen tırda 4 kilo 980 gram eroin ele geçirildi. Olay, Dilucu Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu ortaya çıktı.

Türkiye-Nahçıvan sınır kapısı olan Dilucu Gümrük Kapısı'nda durdurulan araç, 23 BM 910 plakalı çekici ile 75 ZA 119 plakalı dorseden oluşan tırdı. Ekipler tarafından yapılan x-ray taramasının ardından şüphe üzerine narkotik köpeğiyle arama yapıldı.

Aramada, çekicinin yedek lastiğinin içinde, alüminyum folyolara sarılı şekilde 5 poşet içinde toplam 4 kilo 980 gram eroin bulundu.

Olayla ilgili araç sürücüsü A.M. ile araç sahibi Z.İ. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

