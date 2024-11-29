Iğdır'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Iğdır'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Iğdır'da, göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yasa Dışı Geçişler Engellendi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkiye-İran sınırından yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan 8 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakalayarak, bu kişileri ülkeye getirdikleri belirlenen 3 şüpheliyi tespit etti.

Şüpheliler, kent merkezindeki bir adreste gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Göçmen Kaçakçılığına Karşı Mücadele Sürüyor

Bu operasyon, göçmen kaçakçılığına karşı yürütülen mücadelede önemli bir adım olarak değerlendirilirken, jandarma ekipleri tarafından çalışmaların devam edeceği bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.