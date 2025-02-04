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Iğdır'da Kapanan Köy Yolları Tekrar Ulaşıma Açıldı

Iğdır'da kış şartları nedeniyle kapanan köy yolları, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarıyla tekrar ulaşıma açıldı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 11:45
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 11:45
Iğdır'da Kapanan Köy Yolları Tekrar Ulaşıma Açıldı

Iğdır'da Kapanan Köy Yolları Ulaşıma Açıldı

Iğdır'da etkili olan olumsuz hava koşulları, kırsal alanlarda ulaşımı aksattı. Kar, tipi ve buzlanma nedeniyle kapanan köy yolları, İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Tuzluca'daki Çalışmalar

Tuzluca ilçesine bağlı yüksek rakımlı 5 köy, şiddetli kış şartlarının etkisiyle yola çıkmakta zorlandı. Ekipler, kapanan yolları açmak için seferber oldu ve çalışmalar sonucunda, köy yolları tekrar kullanılabilir hale geldi.

Ayrıca, ekipler, yollarda olumsuzluk yaşanması ihtimaline karşı, müdahale için hazır bekletilerek, bölgedeki ulaşımın aksamaması için gerekli önlemleri alıyor.

Iğdır'daki kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının, bölge halkını olumsuz etkileyen şartlar oluşturduğu bilgisi, tarım ve hayvancılık faaliyetlerini de etkilemektedir.

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