Iğdır’da Kapanan Köyde Yaralanan Vatandaş Hastaneye Ulaştırıldı

Iğdır’da karla kapanan köyde yaralanan vatandaş hastaneye ulaştırıldı

Olay ve müdahale süreci

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Karaçomak köyünde yaşayan Hasan Kızılay, evinin çatısında biriken karı temizlemek için çıktığı merdivenden düşerek yaralandı. Durumu fark eden köylülerin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ancak yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle köy yolunun kapalı olması nedeniyle ambulans ilerleyemedi. Durum, karla mücadele için Iğdır Karayolu ekiplerine bildirildi.

Yol açıldı, hasta hastaneye sevk edildi

Karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla yol kısa sürede ulaşıma açıldı. Yolun açılmasının ardından köye ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ardından Hasan Kızılay, ambulansla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili başka detaylar veya ek bilgiler yetkililer tarafından paylaşılmadı.

