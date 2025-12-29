Salihli'de 2025 Bağımlılıkla Mücadele Çalışmaları Değerlendirildi

Salihli'de 2025 yılı bağımlılıkla mücadele değerlendirme toplantısı yapıldı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar, Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında gerçekleştirilen yılın son toplantısında masaya yatırıldı.

Toplantıda ele alınan başlıklar

Toplantıda öncelikle çocuklar ve gençlerin korunmasına yönelik bilinçlendirme faaliyetleri üzerinde duruldu. Risk taşıyan alanlarda alınacak önlemler ve kurumlar arasında sağlanacak iş birliği ve koordinasyon konuları detaylı şekilde değerlendirildi.

Öğrencilere, genç yetişkinlere ve ailelere yönelik yürütülen eğitim ile farkındalık çalışmaları ele alındı; bu çalışmaların etkinliğinin artırılması için öneriler paylaşıldı.

Kaymakam Güldoğan'ın vurguları

Kaymakam Ali Güldoğan, bağımlılıkla mücadelenin çok yönlü ve kararlı bir yaklaşım gerektirdiğini belirterek, eğitim, sağlık ve sosyal destek alanlarındaki çalışmaların önemine dikkat çekti. Güldoğan, çocukların ve gençlerin her türlü zararlı alışkanlıktan korunmasının kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Yıl değerlendirmesi ve gelecek planları

2025 yılının son toplantısında, yıl boyunca Salihli'de yürütülen faaliyetler kapsamlı şekilde değerlendirildi; elde edilen kazanımlar, karşılaşılan sorunlar ve gelecek döneme ilişkin planlamalar katılımcıların görüşleriyle birlikte ele alındı.

