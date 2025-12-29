DOLAR
Ağrı Diyadin'de Yollar Kapalı: 70 Yaşındaki Hasta 112 ile Hastaneye Kaldırıldı

Ağrı'nın Diyadin ilçesi Günbuldu köyü Tarım mezrasında yollar kapalı olduğu için 70 yaşındaki Hakime Adıgüzel, 112 ekipleri tarafından Diyadin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 12:02
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 12:02
Olayın Detayları

70 yaşındaki Hakime Adıgüzel, Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Günbuldu köyü Tarım mezrasında yüksek ateş ve hiperglisemi şikayetiyle rahatsızlandı.

Yolların kapalı olması nedeniyle hasta kendi olanaklarıyla hastaneye gidemeyince yakınları 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi. Yapılan ihbar üzerine mezraya yönlendirilen ekipler olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Olay yerinde müdahalesi yapılan Hakime Adıgüzel, ambulansla Diyadin Devlet Hastanesine sevk edildi.

Hastanede tedavi altına alınan Hakime Adıgüzel'in sağlık durumunun takip edildiği bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

