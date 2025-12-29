Ağrı Diyadin'de Yollar Kapalı: 70 Yaşındaki Hasta 112 ile Hastaneye Kaldırıldı
Olayın Detayları
70 yaşındaki Hakime Adıgüzel, Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Günbuldu köyü Tarım mezrasında yüksek ateş ve hiperglisemi şikayetiyle rahatsızlandı.
Yolların kapalı olması nedeniyle hasta kendi olanaklarıyla hastaneye gidemeyince yakınları 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi. Yapılan ihbar üzerine mezraya yönlendirilen ekipler olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.
Olay yerinde müdahalesi yapılan Hakime Adıgüzel, ambulansla Diyadin Devlet Hastanesine sevk edildi.
Hastanede tedavi altına alınan Hakime Adıgüzel'in sağlık durumunun takip edildiği bildirildi.
