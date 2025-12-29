DOLAR
Bursa'da 145 Mahalle Ulaşımı Açıldı — Büyükşehir 7/24 Karla Mücadelede

Bursa Büyükşehir ekipleri 1021 personel ve 203 iş makinesiyle 145 mahalle yolunu ulaşıma açtı; karla mücadele AKOM koordinasyonunda 7/24 sürüyor.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 12:31
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 12:31
Bursa Büyükşehir 145 Mahallenin Yolunu Ulaşıma Açtı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, etkisini artıran kar yağışına rağmen kent genelinde ulaşımın aksamaması için yürüttüğü çalışmaları aralıksız sürdürüyor. AKOM koordinasyonunda yürütülen karla mücadele sayesinde kent genelinde ulaşımda önemli bir aksama yaşanmadı.

Karla Mücadelede Ölçü: 1021 Personel, 203 İş Makinesi

İki vardiya halinde görev yapan toplam 1021 personel ile 203 iş makinesi ve kar küreme aracı sahada çalışmalarını sürdürüyor. Bu ekipler sayesinde kent genelinde 145 mahalle yolunun trafiğe açıldığı bildirildi.

Kar yağışının etkili olduğu ilçelerde açılan mahalle yolları şu şekilde: Keles 23, İnegöl 22, Büyükorhan 21, Kestel 14, Osmangazi 14, Orhaneli 13, Mustafakemalpaşa 10, İznik 10, Harmancık 7, Yıldırım 3, Gemlik 3, Gürsu 3, Yenişehir 1, Orhangazi 1. Kent genelinde kapalı mahalle yolu bulunmuyor ve ekipler yağışın devam ettiği bölgelerde çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

7/24 Önlem: Ana Arterler ve Yaya Alanları

Büyükşehir ekipleri Cuma gününden bu yana ana arterler, bağlantı yolları ve yüksek kesimlerde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız yürütüyor. Vatandaşların mağdur olmaması için teyakkuzda olan ekipler, sabah oluşabilecek buzlanmaları önlemek üzere yaya geçişinin yoğun olduğu meydanlar, tarihi ve turistik alanlar, okul yolları, toplu taşıma güzergahları ile alt ve üst geçitler gibi noktalarda yoğunlaşarak müdahalede bulunuyor.

Uludağ Yolu ve BURFAŞ Desteği

Hafta sonu yoğunluğunun yaşandığı Uludağ yolunda zaman zaman aksamalar görüldü. AKOM ve Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda görev yapan ekipler, 3 kar küreme aracı ve 1 greyder ile yolu güvenli hâle getirdi. Ayrıca BURFAŞ ekipleri, soğuk havada vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulundu.

Yetkililer, vatandaşlardan araçlarıyla yolculuk ederken kış lastiği takmaları ve zincir bulundurmaları gerektiğini hatırlattı. Hava şartları nedeniyle mağduriyet yaşayanlar için başvurulacak telefonlar: ALO 153 Halk Masası veya 444 16 00.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

