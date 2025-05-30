Iğdır'da Kardeşinin Eşlerini Öldüren Zanlı Tutuklandı

Iğdır'da, iki kardeşinin eşlerini silahla öldüren zanlı M.Ç. (73), tutuklandı. Olay, Aralık ilçesine bağlı Hacıağa köyünde yaşandı.

M.Ç., kardeşleriyle ayrı ikamet eden Elmas Ç. (52) ve Hatun Ç. (60)'yi evlerinde silahla vurduktan sonra kaçtı. Zanlı, jandarma ekipleri tarafından Yüzbaşılar köyü kırsalında yakalandı.

Gözaltına alınan M.Ç., işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından kasten adam öldürmek suçundan tutuklanan zanlının, cinayet sebebi henüz açıklığa kavuşmadı.

Bu korkunç olay, bölgede büyük yankı uyandırırken, güvenlik güçleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

Iğdır'da bir kişi, iki kardeşinin eşlerini evlerinde silahla öldürdükten sonra kaçtı. Cenazeler , Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.