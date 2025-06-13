Iğdır'da Kayısı Rekoltesinde 5 Bin Ton Artış Bekleniyor

Iğdır'da Kayısı Rekoltesinde Büyük Artış Beklentisi

Mart ve nisan aylarında yoğun yağışların etkili olduğu Iğdır'da, kayısı rekoltesinin 5 bin ton artması bekleniyor. Bu yıl yaklaşık 500 bin kayısı ağacından elde edilmesi hedeflenen toplam rekolte ise 45 bin ton olarak öngörülüyor.

Coğrafi Şartlar ve Üretim Çeşitliliği

Türkiye'nin en kurak topraklarının bulunduğu Iğdır, sahip olduğu iklim ve coğrafi şartlar sayesinde birçok sebze ve meyve türünün üretiminde ön sıralarda yer alıyor. Kentin ekonomisinde önemli bir yer tutan kayısı sektörü, şalak, şekerpare ve teberze gibi özel türler ile dolu.

Geçen Yılın Başarısızlıkları ve Bu Yılın Umutları

Pek çok zorluğa rağmen, geçen yıl 41 bin 645 dönüm alanda gerçekleştirilen 39 bin 534 ton kayısı üretimi, Iğdır'da kayısı sektörünün güçlü olduğunu gösteriyor. Bu yıl, ilkbahardaki yağışlar sayesinde rekolte artışının yaşanması bekleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü'nden Açıklama

İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, önümüzdeki günlerde 2025 yılı kayısı hasadının başlayacağını belirtti. Tingiş, “Bu yıl yağışlar sayesinde üretim rakamları arttı. Doğu'nun Çukurova'sı Iğdır'da şu ana kadar dondan zarar görmedik” dedi.

İhracat ve Umutlar

Tingiş, Iğdır kayısısının hem Türkiye içinde hem de yurt dışında özellikle Rusya ve Avrupa pazarında ilgi gördüğünü dile getirdi. İhracatçı firmaların, sofralık kayısıların ihracatı için gerekli hazırlıkları yaptığını belirten Tingiş, “Üreticilerimiz üretsin. Biz yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bol ve kazançlı bir yıl diliyorum.” diye ekledi.

Türkiye'nin en kurak toprakları arasında yer alan Iğdır'da, ilkbahardaki yoğun yağışların etkisiyle bu yıl kayısıda 5 bin ton rekolte artışı hedefleniyor.

Türkiye'nin en kurak toprakları arasında yer alan Iğdır'da, ilkbahardaki yoğun yağışların etkisiyle bu yıl kayısıda 5 bin ton rekolte artışı hedefleniyor.