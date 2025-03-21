Iğdır'da Nevruz Bayramı'na Renk Katan Süslü Yumurtalar

Iğdır'da Nevruz Bayramı'nda süslü yumurtalar, kültürel geleneğiyle bayrama canlılık katıyor.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 14:43
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 14:43
Iğdır'da Nevruz Bayramı'na Renk Katan Süslü Yumurtalar

Iğdır'da Nevruz Bayramı'na Renk Katan Süslü Yumurtalar

Iğdır'da, asırlık bir gelenek olan Nevruz Bayramı, renkli süslenmiş yumurtalarla daha da canlı bir atmosfer kazanıyor. Her yıl 21 Mart'ta kutlanan Nevruz, Türk kültüründe "yeni yılın başlangıcı", "baharın müjdecisi" ve "doğa bayramı" olarak derin bir anlama sahip.

Yumurta Boyama Geleneği

Nevruz'un en vazgeçilmez geleneklerinden biri olan yumurta boyama, köylerde büyük bir coşkuyla sürdürülüyor. Kazanlarda soğan kabuğu ile pişirilen yumurtalar, göz alıcı kırmızımsı bir renk alarak, bayram ziyaretine gelen çocuklara ve gençlere hediye ediliyor.

Çocukların Sevinci

Nevruz Bayramı'nda, sokaklarda çocuklar ve gençler, boyanan yumurtaları tokuşturup yarışarak eğlenceli anlar yaşıyorlar. Melekli beldesinden Asker Çevik, nevruzun baharın müjdecisi olduğuna vurgu yaparak, "Nevruzun önemli etkinliklerinden biri de çocuk bayramıdır. Bu günde çocuklar evleri gezerek bayramlaşır, büyükler ise onlara boyadıkları yumurtaları ve '7 levin' dediğimiz çerezleri hediye ederler," diyor.

Yahya Varol ise Nevruz Bayramı'nın özellikle çocukların sevinç bayramı olduğunu belirterek, "Bugün de soğan kabuğu ile birlikte pişirdiğimiz ve kızıla boyanan yumurtalardan, meyveden, çerezden bayram günü ellerinde torbalarıyla dolaşan ve bayramlaşan çocuklara hediye ediyoruz," diye ekliyor.

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