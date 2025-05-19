Iğdır'da Öğrenci Yurdunun Çatı Katında Yangın Çıktı

Iğdır'da Çatı Yangını Kontrol Altına Alındı

Iğdır'da bulunan Süreyya Sülün Kız Öğrenci Yurdu'nun çatı katında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurdun çatı katında yapılan kaynak çalışmalarının ardından, çatı malzemelerinin alev alması sonucu yangın meydana geldi.

Yangın Anında Öğrenciler Tahliye Edildi

Alevler kısa sürede çatıda yayılırken, yurttaki öğrenciler derhal tahliye edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da yangın müdahalesine destek verdi.

Vali Ercan Turan Bilgi Aldı

Iğdır Valisi Ercan Turan, olay yerine gelerek, yangınla ilgili bilgi aldı. Yangında herhangi bir ölü ya da yaralı bulunmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Süreyya Sülün Kız Öğrenci Yurdu'nun çatı katında kaynak yapıldığı esnada çatı malzemesi alev aldı. Kısa sürede yayılan alevler çatıda yangına neden oldu. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplumsal Olaylara Müdahale Araçlarıyla da (TOMA) müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Süreyya Sülün Kız Öğrenci Yurdu'nun çatı katında kaynak yapıldığı esnada çatı malzemesi alev aldı. Kısa sürede yayılan alevler çatıda yangına neden oldu. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplumsal Olaylara Müdahale Araçlarıyla da (TOMA) müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.