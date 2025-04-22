Iğdır'da Öğrenciler Ermeni Katliamını Unutmadı

Iğdır'da bint bir araya gelen yüzlerce öğrenci, Ermeni çeteleri tarafından Doğu Anadolu Bölgesi'nde katledilen vatandaşları anmak amacıyla etkileyici bir yürüyüş gerçekleştirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi'nin desteklediği "ERAP Tarihin Işığında Şehir Hafızası" projesi kapsamında, öğrenciler Türk bayraklarıyla İlham Aliyev Caddesi'nde toplandı. Yürüyüşe, Iğdır Valisi Ercan Turan, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ve çok sayıda vatandaş da katıldı.

Öğrenciler, yürüyüş boyunca Şehit Türkler Anıtı ve Müzesi'nde düzenlenen anma programına kadar ilerleyerek, burada temsili mezarlıkların yer aldığı anıtta duygu dolu anlar yaşadı. Şiirler okundu, dualar edildi.

Vali Turan'dan Çarpıcı Açıklamalar

Vali Ercan Turan, anma programında yaptığı konuşmada, bölgenin geçmişte maruz kaldığı mezalimden bahsederek, “Bugün Iğdır ile gururluyum, sizlerle gururluyum. Emaneti sağlam bir şekilde yeni nesillere verdiğimizi görüyorum.” ifadelerini kullandı. Tarihini unutan milletlerin yok olmaya mahkum olduğunu vurgulayan Turan, Batı'nın dünya genelinde yarattığı zalimliklere de dikkat çekti.

Milli Eğitim Müdürü Gün'ün Vurgusu

İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ise, “Bugün Iğdır'da öğrencilerimizle birlikte o hakikati haykırmak için toplandık.” diyerek, Ermeni mezalimini tüm dünyaya bir kez daha duyurmanın önemine değindi. Gün, “Zulmü unutursak zalimi affetmiş oluruz.” diyerek, geçmişteki zulümlerin asla unutulmayacağına dair kararlılıklarını dile getirdi.

Iğdır'da bir araya gelen yüzlerce öğrenci, Ermeni çeteleri tarafından Doğu Anadolu Bölgesi'nde katledilen vatandaşları anmak için yürüyüş düzenledi.

Iğdır'da bir araya gelen yüzlerce öğrenci, Ermeni çeteleri tarafından Doğu Anadolu Bölgesi'nde katledilen vatandaşları anmak için yürüyüş düzenledi.