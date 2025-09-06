DOLAR
Iğdır'da Şapla Mücadelede Aşılama Oranı %85'e Ulaştı — Üreticiler Rahatladı

Iğdır'da yürütülen aşılama çalışmalarıyla şapla mücadelede %85 oranı yakalandı; üreticiler ve yetkililer pazarların yeniden açılmasını bekliyor.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 11:41
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 12:04
Iğdır'da Şapla Mücadelede Aşılama Oranı %85'e Ulaştı — Üreticiler Rahatladı

Iğdır'da şapla mücadelede aşılama oranı %85'e ulaştı

Aşılama çalışmaları üreticiyi memnun etti

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kentteki besi işletmeleri, hayvancılık tesisleri ve ahırları gezerek şap virüsüne karşı yoğun aşılama çalışması yürüttü. Çalışmalar sonucunda kent genelindeki hayvanların yüzde 85'inden fazlası aşılandı ve üreticiler rahat bir nefes aldı.

Veteriner hekimler, 1 milyonun üzerinde büyük ve küçükbaş hayvanın yaşadığı Iğdır'da sahada erişilebilen her noktaya ulaşarak aşılama ve kontrol çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda pazarların açılmasını bekleyen üreticiler, yakalanan aşılama oranından memnuniyetini dile getirdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da daha önce şapla mücadele kapsamında Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Artvin ve Iğdır'da kapatılan hayvan pazarlarının önümüzdeki hafta yeniden açılacağını duyurmuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, AA muhabirine kentte tüm hayvan hastalıklarıyla mücadele ettiklerini belirtti. Tingiş, kentte 102 bin civarında büyükbaş ve 1 milyon 150 bin civarında küçükbaş hayvan bulunduğunu belirterek, 'Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak ekiplerimiz, sahada işletmeleri, hayvanları kontrol ederek hayvan hastalıklarına ve özellikle son zamanlarda ülkemizde görülen şap hastalığına karşı gerekli mücadeleyi sürdürüp, önlem almaktadır.' dedi.

Tingiş, aşılamayla birçok üretim alanında önlem alındığını vurgulayarak, "Bu kapsamda şu an itibarıyla ilimizde yaklaşık yüzde 85 gibi aşılama oranını yakalamış bulunmaktayız. Veteriner hekim arkadaşlarımız sahada gerekli aşılamaları yapıyor. İlçe müdürlüklerimiz ve Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü ekiplerimizle, işletmelerin hem dezenfeksiyonlarını hem de aşılarını yapıyoruz. Üreticilerimiz bakanlığımızın aşılarına güvensin ve aşılama yaptırsın. Hastalıkları ancak aşılarla yenebiliriz." ifadelerini kullandı.

Çiftçilerden Sultan Gürel ise büyükbaş hayvan çiftliğinde şu ana kadar herhangi bir vaka yaşamadıklarını belirtti. Gürel, ekiplerin yoğun çalışmalarının kendilerini memnun ettiğini söyleyerek, "Aşılama yapmazsak, hayvanlarımız her türlü hastalığa açık olur. Aşıları yaptırdığımız için işletmemizde herhangi bir zarar görmüyoruz. Bizi zamanında uyardıkları için aşıları zamanında yaptırdık ve hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. SAT-1 hastalığından da şu ana kadar herhangi bir sıkıntı görmedik, sebebi ise aşıları zamanında yaptırıyor olmamız. Aşıları komşu illerimizde de zamanında yapılırsa iyi olur. Ekiplerinden Allah razı olsun, uyarılarını dikkate aldığımız zaman hiçbir sıkıntı görmüyoruz." dedi.

Yetkililer, aşılama ve dezenfeksiyon çalışmalarının devam ettiğini, üreticilerin aşı kampanyalarına destek olmaya devam etmesi gerektiğini vurguluyor.

