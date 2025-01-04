Iğdır'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Gözaltı

Iğdır'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu
Iğdır'da gerçekleştirilen kapsamlı bir tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları belirlenen kişilere yönelik harekete geçti.
Ele Geçirilen Eserler
Operasyon sırasında, toplamda 715 adet tarihi sikke ele geçirildi. Bu eserlerin tarihi nitelikleri dikkat çekerken, soruşturmanın derinlemesine ilerlemesi bekleniyor.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, yapılan bu operasyonun tarihi eser kaçakçılığının önlenmesi konusundaki kararlılığı pekiştirdiği belirtiliyor.