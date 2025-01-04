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Iğdır'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Gözaltı

Iğdır'da düzenlenen operasyonda tarihi eser kaçakçılığı şüphesiyle 4 kişi gözaltına alındı, 715 sikke ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 16:29
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 16:29
Iğdır'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Gözaltı

Iğdır'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Iğdır'da gerçekleştirilen kapsamlı bir tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları belirlenen kişilere yönelik harekete geçti.

Ele Geçirilen Eserler

Operasyon sırasında, toplamda 715 adet tarihi sikke ele geçirildi. Bu eserlerin tarihi nitelikleri dikkat çekerken, soruşturmanın derinlemesine ilerlemesi bekleniyor.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, yapılan bu operasyonun tarihi eser kaçakçılığının önlenmesi konusundaki kararlılığı pekiştirdiği belirtiliyor.

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