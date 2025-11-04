Iğdır'da yeni çevre yolunda kaza: 1 yaralı

İl merkezindeki trafik yoğunluğunu hafifletmek amacıyla yapımına başlanan ancak uzun süredir tamamlanamayan ve trafiğe açılamayan yeni çevre yolunda kazalar sürüyor. Bölgedeki trafik ışığı ve uyarı levhası eksikliği, güvenlik risklerini artırıyor.

Kaza detayı

İskender Iğdır Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, bir elektrikli motosiklet ile bir ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer, yaralının durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Aynı güzergahta daha önce de ölümlü kazalar dahil birçok kaza meydana geldiği kaydediliyor. Olayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı.

