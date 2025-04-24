DOLAR
38,32 0,06%
EURO
43,74 -0,62%
ALTIN
4.102,14 -0,67%
BITCOIN
3.550.132,47 1,16%

Iğdır Dağ Köylerinde Kış Onarımları Hızla Devam Ediyor

Iğdır'da dağ köylerinde kışın bozulan yollar için başlatılan onarım çalışmaları, 180 kilometrelik alanda sürüyor.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 12:35
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 12:35
Iğdır Dağ Köylerinde Kış Onarımları Hızla Devam Ediyor

Iğdır'ın Dağ Köylerinde Yoğun Yol Onarım Çalışmaları

Iğdır'ın dağ köylerinde, ağır kış şartlarının ardından hasar gören yolların onarımı için geniş kapsamlı çalışmalar sürmektedir. Iğdır İl Özel İdaresi ekipleri, yüksekliği 1500 rakımın üzerinde bulunan alanlarda buzlanma, yağışlar, sel ve erozyon gibi nedenlerle zarar gören yollarda onarım işlemi başlattı.

Ulaşımın fiziki şartlarının iyileştirilmesi ve vatandaşların daha güvenli bir şekilde seyahat edebilmesi amacıyla birçok noktada bakım, onarım, genişletme ve asfaltlama çalışmaları yapılıyor. Ekipler, 180 kilometrelik yolda bakım çalışması yaparken, 12 kilometrelik yeni yol açma faaliyetleri de gerçekleştirmekte.

Özverili Çalışmalarla Ulaşım Kolaylaşıyor

Bölgedeki zorlu arazi koşullarına rağmen, ekipler ulaşımda sorun yaşanmaması için özveriyle çalışmalarını sürdürmekte. Iğdır İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Ülkü Öcal, havaların ısınmasıyla köy yollarının bakımına hız verdiklerini belirterek, bu yılın toplamda 180 kilometre malzemeli yol bakım çalışması yürütüldüğünü söyledi. Ayrıca, köylülerden gelen talepler doğrultusunda yeni yolların açılması işlemlerinin sürdüğünü ifade etti.

Öcal, vatandaşların ulaşılabilirliğini artırmak amacıyla yapılan yeni yolların, yöre sakinlerinden olumlu dönüş aldığını ve bu çalışmaların yıl boyunca artırılarak devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Turizm İçin Yeni Fırsatlar Oluşuyor

Öcal, bu onarımların köylerde geri dönüşü artırdığını ve köylülerin ev yaptırma isteğini artırdığını belirtti. Engin Taştan, Eğrekdere köyü sakini olarak, İl Özel İdaresi'nin köylerinde sürdürdüğü yol çalışmaları sayesinde tarımsal faaliyetlerinin daha da kolaylaştığını söyledi. Taştan, "Yol açma çalışması sayesinde köyümüzdeki sorunlar azaldı, daha önce yaşanan kavgaların ve husumetlerin önüne geçildi," dedi.

Ağır kış şartları nedeniyle hasar gören Iğdır'ın dağ köylerinin yollarında başlatılan geniş...

Ağır kış şartları nedeniyle hasar gören Iğdır'ın dağ köylerinin yollarında başlatılan geniş kapsamlı onarım çalışmaları sürüyor. Iğdır İl Özel İdaresi ekipleri, yüksekliği 1500 rakımın üzerinde olan ve buzlanma, yağışlar, sel ile erozyon nedeniyle hasar alan yollarda tamir çalışması başlattı.

Ağır kış şartları nedeniyle hasar gören Iğdır'ın dağ köylerinin yollarında başlatılan geniş...

Ağır kış şartları nedeniyle hasar gören Iğdır'ın dağ köylerinin yollarında başlatılan geniş kapsamlı onarım çalışmaları sürüyor. Iğdır İl Özel İdaresi ekipleri, yüksekliği 1500 rakımın üzerinde olan ve buzlanma, yağışlar, sel ile erozyon nedeniyle hasar alan yollarda tamir çalışması başlattı.

İLGİLİ HABERLER

Nevşehir'deki Çiftçilere Tohum Dağıtımı Müjdesi!

Kastamonu'ya 23 Milyonluk Su Desteği ile Çiftçilerin Kaderi Yeniden Yazılıyor

Deprem Bölgesine 15 Milyar TL Destek! 77.000 Yeni İş İmkanı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Personel Alımı: 1 Yıl Tecrübe Şartı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Meclis'te Mehmet Sabri Güner İçin Cenaze Töreni Düzenlendi
2
Kastamonu'ya 23 Milyonluk Su Desteği ile Çiftçilerin Kaderi Yeniden Yazılıyor
3
Yalova ve Erzurum'da Belediyeler 100 Personele Kapı Açıyor
4
Bakan Kacır, Yapay Zeka Devriminde Türkiye'nin Geleceğini Anlattı
5
Küçük Hanımlar ve Küçük Beyler Anıtkabir'i Ziyaret Etti
6
Ordu'da Kaçak Olarak Denize Serilen 500 Metrelik Kalkan Ağı Ele Geçirildi
7
Türkiye Kamu-Sen'den Üyelere Özel Mars Kart Tanıtımı

Kastamonu'ya 23 Milyonluk Su Desteği ile Çiftçilerin Kaderi Yeniden Yazılıyor

Yalova ve Erzurum'da Belediyeler 100 Personele Kapı Açıyor

Niğde'de Eğitim Çalışanlarına 89.500 TL Promosyon Ödemesi

AFAD'dan Kritik Uyarı: İstanbul'un Deprem Risk Haritası Açıklandı

Temmuz 2023 Emekli Zamları Beklentisi: SSK ve BAĞKUR Maaşları Artıyor

19 Mayıs 2025 Hangi Gün? Resmi Tatil Müjdesiyle Kutlamalar Başlıyor!

KOSGEB'den Emek Yoğun Sektörlere Müjde: 1 Yıl Boyunca Geri Ödemesiz Destek

Elazığ Belediyesi'nden Aile Yılı Kapsamında Evlilik Destekleri

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Personel Alımı: 1 Yıl Tecrübe Şartı!

Nevşehir'deki Çiftçilere Tohum Dağıtımı Müjdesi!

Deprem Bölgesine 15 Milyar TL Destek! 77.000 Yeni İş İmkanı

Samsun'da Berber Fiyatlarına Tarihi Zam: 500 TL Oldu