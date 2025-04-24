Iğdır Dağ Köylerinde Kış Onarımları Hızla Devam Ediyor

Iğdır'ın Dağ Köylerinde Yoğun Yol Onarım Çalışmaları

Iğdır'ın dağ köylerinde, ağır kış şartlarının ardından hasar gören yolların onarımı için geniş kapsamlı çalışmalar sürmektedir. Iğdır İl Özel İdaresi ekipleri, yüksekliği 1500 rakımın üzerinde bulunan alanlarda buzlanma, yağışlar, sel ve erozyon gibi nedenlerle zarar gören yollarda onarım işlemi başlattı.

Ulaşımın fiziki şartlarının iyileştirilmesi ve vatandaşların daha güvenli bir şekilde seyahat edebilmesi amacıyla birçok noktada bakım, onarım, genişletme ve asfaltlama çalışmaları yapılıyor. Ekipler, 180 kilometrelik yolda bakım çalışması yaparken, 12 kilometrelik yeni yol açma faaliyetleri de gerçekleştirmekte.

Özverili Çalışmalarla Ulaşım Kolaylaşıyor

Bölgedeki zorlu arazi koşullarına rağmen, ekipler ulaşımda sorun yaşanmaması için özveriyle çalışmalarını sürdürmekte. Iğdır İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Ülkü Öcal, havaların ısınmasıyla köy yollarının bakımına hız verdiklerini belirterek, bu yılın toplamda 180 kilometre malzemeli yol bakım çalışması yürütüldüğünü söyledi. Ayrıca, köylülerden gelen talepler doğrultusunda yeni yolların açılması işlemlerinin sürdüğünü ifade etti.

Öcal, vatandaşların ulaşılabilirliğini artırmak amacıyla yapılan yeni yolların, yöre sakinlerinden olumlu dönüş aldığını ve bu çalışmaların yıl boyunca artırılarak devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Turizm İçin Yeni Fırsatlar Oluşuyor

Öcal, bu onarımların köylerde geri dönüşü artırdığını ve köylülerin ev yaptırma isteğini artırdığını belirtti. Engin Taştan, Eğrekdere köyü sakini olarak, İl Özel İdaresi'nin köylerinde sürdürdüğü yol çalışmaları sayesinde tarımsal faaliyetlerinin daha da kolaylaştığını söyledi. Taştan, "Yol açma çalışması sayesinde köyümüzdeki sorunlar azaldı, daha önce yaşanan kavgaların ve husumetlerin önüne geçildi," dedi.

Ağır kış şartları nedeniyle hasar gören Iğdır'ın dağ köylerinin yollarında başlatılan geniş kapsamlı onarım çalışmaları sürüyor. Iğdır İl Özel İdaresi ekipleri, yüksekliği 1500 rakımın üzerinde olan ve buzlanma, yağışlar, sel ile erozyon nedeniyle hasar alan yollarda tamir çalışması başlattı.

Ağır kış şartları nedeniyle hasar gören Iğdır'ın dağ köylerinin yollarında başlatılan geniş kapsamlı onarım çalışmaları sürüyor. Iğdır İl Özel İdaresi ekipleri, yüksekliği 1500 rakımın üzerinde olan ve buzlanma, yağışlar, sel ile erozyon nedeniyle hasar alan yollarda tamir çalışması başlattı.