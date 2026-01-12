Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'nde Tavan Sızıntısı: Koridorlar Çamurla Kaplandı

Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'nde tavan sızıntısı nedeniyle acil-polikinlik koridoru çamurla kaplandı; duvarlarda nem ve kabarma görüldü, hastalar tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 22:43
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 22:50
Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'nde Tavan Sızıntısı: Koridorlar Çamurla Kaplandı

Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'nde tavan sızıntısı koridorları çamurla kapladı

Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'nde, acil servis ile poliklinikleri birbirine bağlayan koridorda tavandan damlayan sular nedeniyle zeminde çamur birikmesi yaşandı. Oluşan kaygan ve çamurlu zemin, hastane içi ulaşımı olumsuz etkiledi.

Olayın etkileri

Koridorda biriken su ve çamurun yanı sıra duvarlarda kabarma ve nem izleri gözlemlendi. Bu durum, hastanede tedavi gören vatandaşlar ve hasta yakınları arasında tepkiye yol açtı.

Benzer olay

Daha önce hastanede, diyaliz bölümünde tavanda çökme meydana gelmiş; olayın gece saatlerinde gerçekleşmesi ve hastaların olmaması muhtemel bir faciayı önlemişti.

Yaşanan bu son gelişme, hastane altyapısına ilişkin endişeleri yeniden gündeme getirdi.

IĞDIR DR. NEVRUZ EREZ DEVLET HASTANESİ’NDE TAVANLARIN AKMASI SONUCU KORİDORLAR ÇAMURA DÖNDÜ

IĞDIR DR. NEVRUZ EREZ DEVLET HASTANESİ’NDE TAVANLARIN AKMASI SONUCU KORİDORLAR ÇAMURA DÖNDÜ

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yıldırım'da Bursa'nın Fethi 700. Yılında Tiyatro ve Söyleşilerle Anıldı
2
Buharkent'te Kan Bağışı Seferberliği: 13 Ocak 2026'da Pazaryeri'nde
3
Sinop’ta Kamu Yatırımları ve Kentsel Gelişim: Maviş’ten Son Durum
4
Başakşehir Şamlar Tabiat Parkı Beyaza Büründü — Kartpostallık Kar Manzarası
5
Erzincan'da Hafız Mehmet Aydın Aile Sağlığı Merkezi Hizmete Açıldı
6
Aydın Büyükşehir, Kuyucak'ta 2 bin 500 metre içme suyu hattı yeniliyor
7
Kocaeli'de İbadethaneler Yenileniyor: Cami ve Cemevlerinde Bakım ve Tadilat

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları