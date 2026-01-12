Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'nde Tavan Sızıntısı: Koridorlar Çamurla Kaplandı

Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'nde tavan sızıntısı koridorları çamurla kapladı

Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'nde, acil servis ile poliklinikleri birbirine bağlayan koridorda tavandan damlayan sular nedeniyle zeminde çamur birikmesi yaşandı. Oluşan kaygan ve çamurlu zemin, hastane içi ulaşımı olumsuz etkiledi.

Olayın etkileri

Koridorda biriken su ve çamurun yanı sıra duvarlarda kabarma ve nem izleri gözlemlendi. Bu durum, hastanede tedavi gören vatandaşlar ve hasta yakınları arasında tepkiye yol açtı.

Benzer olay

Daha önce hastanede, diyaliz bölümünde tavanda çökme meydana gelmiş; olayın gece saatlerinde gerçekleşmesi ve hastaların olmaması muhtemel bir faciayı önlemişti.

Yaşanan bu son gelişme, hastane altyapısına ilişkin endişeleri yeniden gündeme getirdi.

