Efeler'de 4 Milyon TL'lik Kanalizasyon Yatırımı — Çerçioğlu'nun Altyapı Hamlesi

Efeler'de kanalizasyon altyapısı güçlendiriliyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Başkan Özlem Çerçioğlu öncülüğünde Efeler ilçesi Zeybek Mahallesi Çakabey Caddesi'nde başlatılan kanalizasyon hat yapım çalışmalarıyla bölge altyapısını yeniliyor.

4 milyon TL'lik modern altyapı hedefi

ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve toplam 4 milyon Türk Lirası yatırım bedelli proje, Zeybek Mahallesi'nin altyapı kapasitesini güçlendirmeyi ve bölgeye modern, uzun ömürlü bir altyapı kazandırmayı hedefliyor. Çalışmalar planlı ve programlı şekilde sürdürülüyor.

Başkan Özlem Çerçioğlu, altyapıdan üstyapıya kadar her alanda Aydın'a değer katan projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini belirterek, "Proje ve yatırımlarımızı Aydınımıza kazandırmaya devam ediyoruz. Hizmetlerimizi vatandaşlarımız ile buluşturuyor, tüm ilçelerimizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kentimiz için çalışmaya ve hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN EFELER İLÇESİNDE BAŞLATILAN KANALİZASYON HAT YAPIM ÇALIŞMALARIYLA, ZEYBEK MAHALLESİ’NİN ALTYAPISI GÜÇLENDİRİLİRKEN 4 MİLYON LİRALIK YATIRIMLA BÖLGEYE MODERN VE UZUN ÖMÜRLÜ BİR ALTYAPI KAZANDIRILMASI HEDEFLENİYOR.