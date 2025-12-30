Siirt'te Karla Kapanan Yolda Doğum Sancısı: 25 Yaşındaki Kadın 2 Saatte Hastaneye Ulaştırıldı

Siirt'te karla kapanan yolda doğum sancısı: 25 yaşındaki kadın 2 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı

Kuşdalı köyünde ekiplerin zamanla yarışan müdahalesi

Siirt’in Eruh ilçesine bağlı Kuşdalı köyünde yaşayan 25 yaşındaki gebe Fatma Elçiçek, doğum sancılarının başlaması üzerine ailesi tarafından yardım talep edildi.

Köy yolunun kar nedeniyle kapanması üzerine aile, Siirt İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekiplerinden destek istedi. Ekiplerin karla kaplı yolu açmak için sürdürdüğü çalışma yaklaşık 2 saat sürdü.

Çalışmanın tamamlanmasının ardından Elçiçek, 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi ve ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

