Siirt'te Karla Kapanan Yolda Doğum Sancısı: 25 Yaşındaki Kadın 2 Saatte Hastaneye Ulaştırıldı

Siirt'in Eruh ilçesi Kuşdalı köyünde doğum sancısı tutan 25 yaşındaki Fatma Elçiçek, karla kaplı yolun açılması için 2 saat süren çalışma sonrası 112 ekiplerine teslim edilip hastaneye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 23:10
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 23:11
Kuşdalı köyünde ekiplerin zamanla yarışan müdahalesi

Siirt’in Eruh ilçesine bağlı Kuşdalı köyünde yaşayan 25 yaşındaki gebe Fatma Elçiçek, doğum sancılarının başlaması üzerine ailesi tarafından yardım talep edildi.

Köy yolunun kar nedeniyle kapanması üzerine aile, Siirt İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekiplerinden destek istedi. Ekiplerin karla kaplı yolu açmak için sürdürdüğü çalışma yaklaşık 2 saat sürdü.

Çalışmanın tamamlanmasının ardından Elçiçek, 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi ve ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

