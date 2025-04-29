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Iğdır FK, Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor

Iğdır FK, Kocaelispor ile oynayacağı maça hazırlıklarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 29.04.2025 22:49
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 22:49
Iğdır FK, Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor

Iğdır FK, Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor

Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında 4 Mayıs Pazar günü sahasında Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetimindeki antrenmanda, pas çalışması ve çift kale maç yaparak formunu korumaya çalıştı.

Iğdır FK, Kocaelispor maçındaki hazırlıklarını yarın da sürdürecek.

Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında 4 Mayıs Pazar günü sahasında...

Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında 4 Mayıs Pazar günü sahasında Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında 4 Mayıs Pazar günü sahasında...

Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında 4 Mayıs Pazar günü sahasında Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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