Iğdır'ın Kayısı Bahçeleri Beyaza Büründü

Iğdır'da Kayısı Bahçeleri Baharın Gelmesini Müjdeliyor

Iğdır, baharın gelişiyle birlikte kayısı bahçelerindeki ağaçların çiçek açmasıyla beyaz bir örtüye büründü. Yıllık ortalama 50 bin ton kayısı üretimi gerçekleştirilen bu eşsiz bahçelerde, havaların ısınmasıyla birlikte ağaçlar iç açıcı beyaz çiçekler açtı.

Kent Ekonomisinin Temeli: Kayısı

Iğdır'daki kayısı üretimi, kent ekonomisinde önemli bir yere sahip. Kayısı bahçelerinde yaklaşık 300 bin ağaç, bu güzel çiçeklerle süslenerek doğanın uyanışını kutluyor. Her yıl, bu bahçelerin sunduğu lezzetli kayısılar, hem yerel pazara hem de dışa açılan pazarlara büyük katkılar sağlıyor.

Iğdır'da havaların ısınmasıyla kayısı bahçelerinde ağaçlar beyaz çiçeklerle süslendi.

Iğdır'da havaların ısınmasıyla kayısı bahçelerinde ağaçlar beyaz çiçeklerle süslendi.