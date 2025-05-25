Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, Tarım ve Hayvancılıkla Kalkınma Vizyonunu Açıkladı

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, üniversitenin projeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Gürel, Iğdır’ın coğrafi konumu ve tarımsal avantajları sayesinde, üniversiteyi uluslararası bir seviyeye çıkarmak için çalışacaklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile rektör olarak atanan Gürel, yeni görevine duyduğu mutluluğu dile getirirken, “Doğup büyüdüğüm topraklarda insanlara hizmet etmek benim için bir gurur kaynağı” dedi. Eğitim kurumunun en üst pozisyonunda bulunmanın sorumluluğunu taşıdığını vurguladı ve üniversiteye olan güveni boşa çıkarmamak için gece gündüz çalışacağını belirtti.

Rektör Gürel, Iğdır’ın ekonomik kalkınmasında tarım ve hayvancılığın ön önemli rol oynadığını belirterek, “Tarımsal ve hayvansal potansiyeli artırmak, Iğdır'ın gelişmesinin en büyük itici gücü olacaktır. Bu konuda büyük projelere imza atmayı planlıyoruz” diye konuştu. Iğdır’ın bulunduğu coğrafyanın, Nahçıvan ve Azerbaycan üzerinden Türk devletlerine bir kapı görevi gördüğünü ifade eden Gürel, bu durumu uluslararası düzeye taşımak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Ayrıca Zengezur Koridoru'nun sağladığı avantajlara dikkat çeken Gürel, “İkinci Karabağ Zaferi'nden sonra bu koridorun hayata geçirilmesi oldukça güçlü bir olasılık oldu. Zengezur Koridoru'nun açılması, İpek Yolu güzergahının yeniden canlanması anlamına gelecek” dedi. Türkiye’nin batısından yola çıkan ürünlerin kara yoluyla Kazakistan ve Özbekistan gibi ülkelere ulaşabileceğini vurguladı.

Gürel, ayrıca bu koridorun sağladığı ticari, stratejik ve kardeşlik duygusunu güçlendirme potansiyelinin büyük katkılar sağlayacağını belirterek, “Iğdır'da büyük antrepolardan biri kurulacak. Bunun sosyal ve ekonomik anlamda çok büyük faydaları olacaktır” şeklinde konuştu.

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ekrem Gürel, AA muhabirine açıklamada bulundu.