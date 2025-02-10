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Iğdır Valisi Ercan Turan, Ocak Ayı Terörle Mücadele ve Düzensiz Göç Verilerini Açıkladı

Iğdır Valisi Ercan Turan, ocak ayında 33 terörle mücadele operasyonu düzenlendiğini ve düzensiz göçle ilgili önemli veriler paylaştı.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 18:06
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 18:26
Iğdır Valisi Ercan Turan, Ocak Ayı Terörle Mücadele ve Düzensiz Göç Verilerini Açıkladı

Iğdır Valisi Ercan Turan, Ocak Ayına Ait Önemli Verileri Açıkladı

Iğdır Valisi Ercan Turan, bu yılın ocak ayında kent ve ilçe merkezlerinde 3, kırsalda ise 30 olmak üzere toplam 33 terörle mücadele operasyonu gerçekleştirildiğini duyurdu. Turan, bu operasyonların ülkenin huzuru için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Asayiş ve Güvenlik Çalışmaları

Valilikte basın toplantısı düzenleyen Turan'a; İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay ve İl Jandarma Komutanı Nihat Özkök de katıldı. Valinin, ocak ayına ait asayiş ve güvenlik çalışmalarına ilişkin verdiği bilgiler dikkat çekti.

Uyuşturucuyla Mücadele Operasyonları

Uyuşturucu ile mücadele hakkında bilgi veren Turan, ocak ayında yapılan 14 operasyonda 71 kişinin gözaltına alındığını, 17'sinin tutuklandığını ve 6'sının adli kontrol şartıyla salıverildiğini açıkladı. Bu operasyonlarda:

  • 835 gram esrar,
  • 39 gram metamfetamin,
  • 138 gram bonzai,
  • 1253 sentetik ecza ele geçirilmiştir.

Düzensiz Göçle İlgili Veriler

Düzensiz göçle ilgili yürütülen 12 operasyon sonucunda 7 kişi tutuklanmış, 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Ayrıca 4 araca el konulmuş, 2 Mobil Göç Noktası ile gerçekleştirilen denetimlerde 743 kimlik denetimi yapılmış ve 29 düzensiz göçmen tespit edilerek Geri Gönderme Merkezine teslim edilmiştir.

Vali Turan'dan Teşekkür

Turan, terörle mücadele operasyonları hakkında da detaylar verdi ve toplamda 33 operasyonun düzenlendiğini belirterek, "Ülkemizin huzuru için terörle mücadele ve önleme çalışmalarımız sıklıkla devam etmektedir. Jandarma ve emniyet ekiplerimize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Iğdır Valiliğinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Vali Ercan Turan (ortada), ocak ayında...

Iğdır Valiliğinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Vali Ercan Turan (ortada), ocak ayında kentte yürütülen asayiş ve güvenlik çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Turan'a, İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay (solda) ve İl Jandarma Komutanı Nihat Özkök (sağda) de eşlik etti.

Iğdır Valiliğinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Vali Ercan Turan (ortada), ocak ayında...

Iğdır Valiliğinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Vali Ercan Turan (ortada), ocak ayında kentte yürütülen asayiş ve güvenlik çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Turan'a, İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay (solda) ve İl Jandarma Komutanı Nihat Özkök (sağda) de eşlik etti.

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