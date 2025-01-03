Iğdır Valisi Turan, 2024 Güvenlik Operasyonlarını Açıkladı

Iğdır Valisi Ercan Turan, Güvenlik Operasyonlarını Değerlendirdi

Iğdır Valisi Ercan Turan, güvenlik güçlerinin 2024 yılında gerçekleştirdiği asayiş ve terörle mücadele operasyonlarını basınla paylaştı. Valilikte düzenlenen 2024 Yılı Asayiş ve Güvenlik Toplantısı'nda, İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay ve İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök de yer aldı.

Vali Turan, burada yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin yıl boyunca büyük özveriyle çalıştığını belirtti. Terörle mücadelede önemli sonuçlar alındığını ifade eden Turan, "2024 yılında 252 küçük çaplı ve 8 orta çaplı operasyon gerçekleştirilmiş, sonuç olarak 2 Kalaşnikof tüfek, 5 şarjör, 150 fişek, 10 kilogram amonyum nitrat ve 8 tüp ele geçirilmiştir. Ayrıca, 27 olayda 40 kişiye adli işlem yapılmış; bu kişilerden 15’i tutuklanarak cezaevine konulmuştur." dedi.

Uyuşturucuyla mücadele faaliyetlerine de değinen Turan, sayıca büyük operasyonlar yapıldığını kaydetti. "Operasyonlar sonucunda 109 kilogram esrar, 259 kilogram sentetik uyuşturucu, 126 gram eroin, 1332 kök kenevir ve 3 bin 792 sentetik ecza ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 225 tacirden 94’ü tutuklandı." ifadelerini kullandı.

Kaçakçılık ve göçmen kaçakçılığı konularında da çalışmaların sürdüğünü belirten Turan, "Göçmen kaçakçılığına yönelik olarak 106 şahsa adli işlem yapılmış, 49’u tutuklanmıştır. 767 düzensiz göçmen yakalanarak Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilmiştir. Kaçakçılık operasyonlarından ise toplamda 72 bin 769 paket sigara, 235 elektronik sigara, 11 kartuş, 67 bin 180 makaron ve çeşitli kaçak ürünler ele geçirilmiştir." şeklinde konuştu.

Aranması olan şahıslarla ilgili de bilgiler veren Turan, "Aranan 1296 şahıs yakalanmış, 398 kişinin tutuklanması sağlanmıştır. Trafik birimlerimiz de 305 bin 760 araç ve sürücüyü kontrol etmiş, 53 milyon 321 bin 560 lira cezai işlem uygulamıştır." dedi. Bu bağlamda trajik kazalarla ilgili 454 yaralamalı trafik kazasına müdahale edildiği belirtildi.