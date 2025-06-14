Iğdır Valisi Turan, Yenilenen Canderviş Karakolu'nu Ziyaret Etti

Iğdır Valisi Ercan Turan Canderviş Karakolu'nu Ziyaret Etti

Iğdır Valisi Ercan Turan, bakım ve yenileme çalışmaları tamamlanan Canderviş Karakolu'nu ziyaret ederek jandarma personeliyle bir araya geldi. Ziyarette, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cavit Tütüncü, Tuzluca Kaymakamı Abdullatif Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay ve İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök de yer aldı.

Karakolda Anma Töreni

Aras Dağları'nın eteklerinde bulunan karakola yapılan ziyarette, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla birlikte tören başladı. Program, dualarla devam etti.

Vali Turan'dan Jandarmaya Övgü

Burada konuşma yapan Vali Ercan Turan, “Jandarma Teşkilatı gece gündüz demeden, özverili bir şekilde yurdumuzun dört bir köşesinde, özellikle kırsal alanda etkin bir şekilde hizmet veriyor. En önemli görevleri asayiş ve güvenlik hizmetidir,” dedi.

Jandarma personeline teşekkür eden Turan, “Güvenliğin olmadığı yerde ticaret, sosyal hayat olmaz. Emniyet ve Jandarma Teşkilatımız asayiş ve güvenliğe ilişkin cansiperane çalışıyor. 186 yıldır bu kutlu kurum aziz milletimize hizmet ediyor. Ahirete giden tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun,” diye ekledi.

Vali Turan, ziyareti kapsamında karakolun farklı birimlerini gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Iğdır Valisi Ercan Turan, bakım ve yenileme çalışmaları tamamlanan Canderviş Karakolu’nu ziyaret edip askerlerle bir araya geldi.

Iğdır Valisi Ercan Turan, bakım ve yenileme çalışmaları tamamlanan Canderviş Karakolu’nu ziyaret edip askerlerle bir araya geldi.