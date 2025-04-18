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Iğdırlı Hayırsever Birsen Aktaş İle Hatıra Ormanı Kuruldu

Birsen Aktaş'ın öncülüğünde 50 dönümlük kurak alanda 400 fidan dikilerek hatıra ormanı oluşturuldu.

Yayın Tarihi: 18.04.2025 16:31
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 16:31
Iğdırlı Hayırsever Birsen Aktaş İle Hatıra Ormanı Kuruldu

Iğdırlı Hayırsever Birsen Aktaş'ın İnisiyatifiyle Hatıra Ormanı Kuruldu

Iğdırlı hayırsever Birsen Aktaş'ın girişimiyle 50 dönümlük kurak bir alanda 400 fidan dikilerek hatıra ormanı oluşturuldu. Kentteki özellikle çocuklara yönelik yardımları ile tanınan Aktaş, Vali Ercan Turan ile gerçekleştirdiği görüşmede Aşağı Çarıkçı köyündeki kurak alana fidan dikilmesi talebinde bulundu.

Vali Turan'ın talimatı üzerine Iğdır Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek köyün yakınındaki kurak alanda çalışmalara başladı. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra, Iğdır Orman Fidanlığı'nda yetiştirilen 400 badem ve kayısı fidanı, hatıra ormanı oluşturmak üzere dikildi.

Dikim törenine Vali Ercan Turan, Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, Orman İşletme Müdürü Taner Tazegün, hayırsever Birsen Aktaş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Oluşturulan hatıra ormanının bir kısmı, hayırsever Birsen Aktaş'ın adıyla anılırken, diğer kısmına ise Aşağı Çarıkçı köyünden Şehit Piyade Çavuş Yalçın Aydınlık'ın ismi verildi.

Iğdırlı hayırsever Birsen Aktaş'ın talebiyle 50 dönümlük kurak alanda 400 fidan dikilerek hatıra...

Iğdırlı hayırsever Birsen Aktaş'ın talebiyle 50 dönümlük kurak alanda 400 fidan dikilerek hatıra ormanı oluşturuldu. Fidan dikim törenine, Vali Ercan Turan, Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, Orman İşletme Müdürü Taner Tazegün, hayırsever Aktaş ve vatandaşlar katıldı.

Iğdırlı hayırsever Birsen Aktaş'ın talebiyle 50 dönümlük kurak alanda 400 fidan dikilerek hatıra...

Iğdırlı hayırsever Birsen Aktaş'ın talebiyle 50 dönümlük kurak alanda 400 fidan dikilerek hatıra ormanı oluşturuldu. Fidan dikim törenine, Vali Ercan Turan, Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, Orman İşletme Müdürü Taner Tazegün, hayırsever Aktaş ve vatandaşlar katıldı.

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