İğneada'da Sel Felaketinde Yıkılan Tesisin Sanıkları Yeniden Yargılanıyor

İğneada’da 6 Kişinin Hayatını Kaybettiği Sel Olayında Yeniden Yargılama Başladı

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde, 2023 yılında meydana gelen sel felaketinin ardından yıkılan ve ruhsatsız olarak işletildiği tespit edilen kamp alanının işletmecisi de dahil olmak üzere 4 sanığın, istinafın bozma kararının ardından yeniden yargılanmasına başlandı.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçundan hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanık Bülent B. ile olayda hayatını kaybedenlerin yakınları Safiye Yaşa, Kadir Yaşa, Mehmet Han Yaşa, Emine Solmaz ve Çiçek Dinç katıldı. Tutuksuz sanıklar Cenan A, Sevcan U. ve Büşra G. ise SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlandı.

Duruşma Detayları ve Tanık İfadeleri

Duruşmada, istinaf mahkemesinin bozma ilamı okunarak iki tanık dinlendi. Tanık Rahmi G., 1 Eylül'de eşi ile birlikte olayın yaşandığı tesiste işe başladıklarını, gece saatlerinde yağışın başladığını ve sabah saatlerinde su baskını tehdidi nedeniyle bulundukları yerden ormana kaçtıklarını belirtti. Rahmi G., "Biz çıktığımızda dize kadar su vardı. Kısa süre sonra kepçe çok hızlı gelmeye başladı ve biri 'kaçın sel geliyor' diye bağırarak koşuyordu" dedi.

Diğer tanık Nesrin G. de, selin oluşabileceğini tahmin edemediklerini belirtirken, müşteri durumunu uyarmaya vakit bulamadıklarını dile getirdi. "Saniyelerle yarıştık, ben kaçarken çukura düştüm" diyerek o anın korkutuculuğunu aktardı.

Bülent B.'nin Savunması ve Mahkeme Süreci

Sanık Bülent B., olaydan önce olası sel baskınları hakkında bilgi sahibi olmadığını ve AFAD'dan herhangi bir uyarı almadığını savundu. "Tesisle ilgili verilen mühürleme göstermelikti. 9 metre yükseklikte su gelmişti" dedi. Avukatların savunmalarının ardından, sanık Bülent B. için tutukluluk halinin devamı, diğer sanıklar için adli kontrol hükümlerinin sürmesi kararlaştırıldı. Duruşma, eksik hususların giderilmesi amacıyla ertelendi.

Hayatını Kaybedenlerin Yakınlarından Açıklama

Hukuki süreç sonrası, duruşma önünde hayatını kaybedenlerin aileleri basın açıklaması yaparak, adalet arayışlarının devam ettiğini belirttiler.

İstinaf Mahkemesinin Kararları

Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi, sanık Bülent B.'nin suçundaki kusur oranını değerlendirerek cezanın alt sınırından uzaklaşılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, sanık Cenan A.'nın yargı sürecinde adli savunma haklarının ihlal edildiğine dair bulgular ortaya koyuldu.

Olayın Kısa Özeti

5 Eylül 2023 tarihinde, İğneada beldesinde başlayan sağanak yağışlar, su baskınlarına ve dere taşkınlarına neden olmuştu. Devlet Su İşleri verileri, bölgenin son 500 yıldaki en yoğun yağışı aldığını gösteriyor. Olayda, 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde 2023 yılında meydana gelen selde yıkılan ve ruhsatsız işletildiği tespit edilen kamp alanının işletmecisinin de aralarında bulunduğu 4 sanığın yargılanmasına yeniden başlandı. Olayda hayatını kaybedenlerin yakınları adliye önünde basın açıklaması yaptı.