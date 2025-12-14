DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0%
BITCOIN
3.813.860,89 0,83%

Igudesman & Joo ile 25. Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde Görkemli Final

Antalya'da 25. Uluslararası Antalya Piyano Festivali, Igudesman & Joo'nun "Best Of – The Final Nightmare Music" gösterisiyle AKM Aspendos Salonu'nda sona erdi.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 13:06
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 13:06
Igudesman & Joo ile 25. Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde Görkemli Final

Igudesman & Joo ile 25. Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde Görkemli Final

Atatürk Kültür Merkezi'nde mizah ve klasik müzik buluşması

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 25. Uluslararası Antalya Piyano Festivali, muhteşem bir kapanış konseriyle sona erdi. Festivalin final gecesinde sahneye çıkan Igudesman & Joo ikilisi, izleyicilere hem mizah hem de yüksek enerjili bir klasik müzik deneyimi sundu.

Kapanış konseri, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda gerçekleştirildi. Aleksey Igudesman (keman virtüözü ve besteci) ile Hyung-ki Joo (piyanist ve besteci) tarafından sahnelenen gösteri, "Best Of – The Final Nightmare Music" başlığıyla izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. İkilinin esprili anlatımı ve dinamik performansı salonda büyük beğeni topladı.

Bu performans, ikilinin birlikte verdikleri konserlere 2025 yılı sonunda son verecek olmaları nedeniyle ayrı bir önem taşıdı. Antalya seyircisi, bu özel finali canlı izleme fırsatı buldu.

27 Kasım'da başlayan ve birbirinden özel yedi konserle devam eden 25. Uluslararası Antalya Piyano Festivali, görkemli bir finalle kapanışını yaptı. Gecenin sonunda Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, Igudesman & Joo'ya teşekkür ederek konser anısına plaket ve çiçek takdim etti.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EV SAHİPLİĞİNDE BU YIL 25’İNCİSİ DÜZENLENEN ULUSLARARASI ANTALYA...

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EV SAHİPLİĞİNDE BU YIL 25’İNCİSİ DÜZENLENEN ULUSLARARASI ANTALYA PİYANO FESTİVALİ, MUHTEŞEM BİR KONSERLE SONA ERDİ.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EV SAHİPLİĞİNDE BU YIL 25’İNCİSİ DÜZENLENEN ULUSLARARASI ANTALYA...

İLGİLİ HABERLER

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çiğli'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı, 3.280 Sentetik Hap
2
Kartepe'de Sultan Abdülhamit Han Camii Yenilendi
3
Akhisar’da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Kişi Tutuklandı
4
Ayder Yaylası Beyaza Büründü: Rize Çamlıhemşin'de Kartpostallık Kar
5
Kayseri'de Gastronomi Teşekkürü: Büyükkılıç'a Plaket
6
Tekman'da Karla Mücadele: Yalınca Kaya Mezrası 7 Saatte Açıldı

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama