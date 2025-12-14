Igudesman & Joo ile 25. Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde Görkemli Final

Atatürk Kültür Merkezi'nde mizah ve klasik müzik buluşması

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 25. Uluslararası Antalya Piyano Festivali, muhteşem bir kapanış konseriyle sona erdi. Festivalin final gecesinde sahneye çıkan Igudesman & Joo ikilisi, izleyicilere hem mizah hem de yüksek enerjili bir klasik müzik deneyimi sundu.

Kapanış konseri, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda gerçekleştirildi. Aleksey Igudesman (keman virtüözü ve besteci) ile Hyung-ki Joo (piyanist ve besteci) tarafından sahnelenen gösteri, "Best Of – The Final Nightmare Music" başlığıyla izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. İkilinin esprili anlatımı ve dinamik performansı salonda büyük beğeni topladı.

Bu performans, ikilinin birlikte verdikleri konserlere 2025 yılı sonunda son verecek olmaları nedeniyle ayrı bir önem taşıdı. Antalya seyircisi, bu özel finali canlı izleme fırsatı buldu.

27 Kasım'da başlayan ve birbirinden özel yedi konserle devam eden 25. Uluslararası Antalya Piyano Festivali, görkemli bir finalle kapanışını yaptı. Gecenin sonunda Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, Igudesman & Joo'ya teşekkür ederek konser anısına plaket ve çiçek takdim etti.

