İHH'dan Deprem Bölgesindeki 1000 Çocuğa Bisiklet

Bir Bisiklet Bir Tebessüm Projesi ile çocuklara umut

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Bir Bisiklet Bir Tebessüm Projesi kapsamında 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta ihtiyaç sahibi 1000 çocuğa bisiklet hediye etti.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat depremlerinin ilk gününden bu yana bölgede birçok insani yardım faaliyeti yürüten İHH, projenin hayata geçirilmesiyle çocukların yüzünü güldürmeyi hedefledi.

Proje kapsamında 400ü Hatay'da, 309u Adıyaman'da ve 291i Kahramanmaraş'ta olmak üzere toplam 1000 bisiklet, depremlerden etkilenen yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtıldı.

Bisiklet dağıtım töreni Adıyaman'da gerçekleştirildi. Programa Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman AK Parti Milletvekilleri Hüseyin Özhan ve Mustafa Alkayış, Adıyaman İHH Başkanı Mücahit Tekin, çocuklar ve aileleri katıldı.

Adıyaman Valisi Osman Varol, yaptığı konuşmada, "Çok başarılı, gayretli ve fedakar çalışmalar yürütülüyor. Öncelikle İHH'nın tüm yöneticilerine, gönüllülerine ve maddi manevi İHH'yı desteklemiş herkese teşekkür ediyorum. Bugün de burada İHH'nın Adıyaman'ımızda çocuklarımızı, yetimlerimizi sevindirecek bir faaliyetinde bir aradayız." ifadelerini kullandı.

Adıyaman İHH Başkanı Mücahit Tekin ise 6 Şubat depremlerinin ardından yoğun çalışmalarda bulunduklarını belirterek, "Hiçbir zaman durmadık. 'Bu büyük sorumluluğu nasıl yerine getirebiliriz?' diye hep arayış içerisinde olduk. Bugün Adıyaman'da her ay 1000 yetim kardeşimize burs veriyoruz. Kardeşlerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmamanın gayreti içerisindeyiz." dedi.

Program, konuşmaların ardından bisiklet dağıtımıyla sona erdi.

