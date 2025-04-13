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İHH'dan 'Gazze Ölüyor! Ayağa Kalk!' Yürüyüşü

İHH, Gazze'deki saldırılara dikkat çekmek için İstanbul'da büyük bir yürüyüş düzenledi.

Yayın Tarihi: 13.04.2025 16:57
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 16:57
İHH'dan 'Gazze Ölüyor! Ayağa Kalk!' Yürüyüşü

İHH'dan 'Gazze Ölüyor! Ayağa Kalk!' Yürüyüşü

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından düzenlenen "Gazze Ölüyor! Ayağa Kalk!" yürüyüşü, Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarını protesto etmek amacıyla başladı. Yürüyüş, Beyazıt Meydanı'nda saat 14.00 itibarıyla binlerce katılımcının bir araya gelmesiyle gerçekleşti.

Protestolar ve Sloganlar

Etkinlikte toplanan kalabalık, "Katil İsrail Filistin'den defol" sloganları atarak yürüyüşe geçti. Katılımcılar, ellerindeki Türk ve Filistin bayrakları ile birlikte zaman zaman tekbir getirdi. Yürüyüş, Yeniçeri Caddesi üzerinden Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ne kadar devam etti.

Konuşmalar ve Farkındalık

Yürüyüş sırasında kurulan platformda, İsrail'in saldırılarını kınayan çeşitli konuşmalar yapılması bekleniyor. İHH, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana devam eden saldırılarda binlerce kişinin hayatını kaybettiğini vurgulayarak, bu olaylara dikkat çekmeyi amaçlıyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, İsrail'in saldırılarını protesto amacıyla...

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, İsrail'in saldırılarını protesto amacıyla düzenlenen "Gazze Ölüyor! Ayağa Kalk!" yürüyüşü başladı. Beyazıt Meydanı'nda toplanan binlerce kişi Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ne yürüdü.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, İsrail'in saldırılarını protesto amacıyla...

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, İsrail'in saldırılarını protesto amacıyla düzenlenen "Gazze Ölüyor! Ayağa Kalk!" yürüyüşü başladı. Beyazıt Meydanı'nda toplanan binlerce kişi Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ne yürüdü.

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