İHH'den 'Her Adım Gazze ve Kudüs İçin' Yürüyüşüne Davet

İHH'den Önemli Yürüyüş Daveti

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, 1 Haziran'da düzenlenecek olan "Her Adım Gazze ve Kudüs İçin" yürüyüşüne tüm vatandaşları davet etti. Bu etkinlik, Gazze'de yürütülen projede çalışan 5 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından gerçekleştirilecek.

İsrail'in Saldırısı Kınandı

Bülent Yıldırım, Fatih'teki vakfın genel merkezinde yaptığı basın açıklamasında, 28 Mayıs'ta gerçekleşen İsrail saldırısında hayatını kaybeden projedeki çalışanları anarak, yürüyüşün Amacı hakkında bilgi verdi.

Yıldırım, "Mavi Marmara'nın vurulma yıl dönümü 31 Mayıs'tır. Bu tarih cumartesiye geldiği için biz pazara aldık. 1 Haziran'da saat 14.00'te Fatih Camisi'nden başlayıp Ayasofya'ya kadar bir yürüyüş yapacağız. Mavi Marmara'yı anacağız, İsrail'i protesto edeceğiz, şehitlerimize dualar okuyacağız," dedi.

Tepkiler Yükseliyor

Yıldırım, yürüyüşle birlikte, "Dünyanın dört bir yanında mitingler olacak. Öyle bir ses verelim ki sesi Tel Aviv'den duyulsun," diyerek vatandaşlara çağrıda bulundu. Yıldırım, yürüyüşün önemi ve büyük bir katılımla olacağına öncülük yapmanın önemini vurguladı.

Gazze'de Yardım Çalışmaları

Yıldırım, Gazze'deki yardım faaliyetlerinin devam ettiğini belirterek, "Gazze'de sıcak yemek çıkarıyoruz. Bu çalışmalar durmadı. Ancak bu durumu İsrail tedirgin etti. Tüm dünyanın tepkisine rağmen, Amerika'nın silahıyla vurulduk," ifadelerini kullandı.

Yıldırım ayrıca, toplamda 452 yardım kuruluşu çalışanının Gazze'de saldırılarda hayatını kaybettiğini belirtti ve saldırılara karşı sorumluların mutlaka yargılanması gerektiğini ifade etti.

Bülent Yıldırım, tüm toplumdan etkinliğe destek beklediklerini, ve İsrail'in Türkiye üzerindeki baskısını kıracak bir birliktelik oluşturacaklarını belirtti.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Dünya Gıda Programı (WFP) ile Gazze'de yürüttükleri projede çalışan 5 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ağır yaralandığı İsrail'in saldırısını kınamak için 1 Haziran'da düzenlenecek yürüyüşe herkesi davet etti.