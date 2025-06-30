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İHH İzmir Ekibi, Yanan Evden Engelli Vatandaşı Kurtardı

İHH Arama Kurtarma İzmir ekibi, Seferihisar'daki orman yangınında engelli bir vatandaşı kurtardı. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 30.06.2025 01:15
Güncelleme Tarihi: 30.06.2025 01:15
İHH İzmir Ekibi, Yanan Evden Engelli Vatandaşı Kurtardı

İHH Ekibi, Engelli Bireyi Kurtardı

İHH Arama Kurtarma İzmir ekibi, Menderes ile Seferihisar ilçeleri arasında çıkan orman yangınında, Ömür Beldesi’nde evi yanan bir engelli vatandaşı kurtardı.

Yangın Sonrası Hızla Hareket Edildi

Yangının başlangıcının ardından, İHH Arama Kurtarma İzmir ekibi bölgeye hızlıca sevk edildi. Tahliye edilen Pelikan Sitesi'nde ekipler, 70 yaşındaki engelli İbrahim Meze'nin tekerlekli sandalyesiyle evinin dışına kadar çıktığını fark etti.

Kurtarma Operasyonu Başarıyla Tamamlandı

Ekipler, evi yanmaya başlayan Meze'yi kucaklayarak bulunduğu yerden güvenli bir şekilde çıkardılar ve araçlarına taşıdılar. İHH Arama Kurtarma İzmir ekibi, yaşlı adamı sağlık ekiplerine teslim etti. İbrahim Meze'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Ekiplerin İfadesi

İHH İnsani Yardım Vakfı İzmir İl Başkan Yardımcısı Abdullah Kocabaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının ardından bölgeye 15 ekip görevlendirdiklerini ifade etti. Kocabaş, yangının rüzgarın etkisiyle hızla büyüdüğünü vurguladı ve ekibin cesaretine dikkat çekerek, "Ekiplerimiz canlarını hiçe sayarak İbrahim amcamızı yanan evden kurtardı. Onu güvenli bir şekilde sağlık ekiplerine teslim ettiler. Ekiplerimizin bölgedeki çalışmaları sürüyor. Umarız en kısa sürede rüzgar şiddetini azaltır, ekiplerin çalışmaları kolaylaşır." dedi.

İHH Arama Kurtarma İzmir ekibi, Menderes ile Seferihisar ilçeleri arasında çıkan orman yangınında...

İHH Arama Kurtarma İzmir ekibi, Menderes ile Seferihisar ilçeleri arasında çıkan orman yangınında Ömür Beldesi'ndeki bir sitede evi yanan engelli bir vatandaşı bulunduğu yerden kurtardı.

İHH Arama Kurtarma İzmir ekibi, Menderes ile Seferihisar ilçeleri arasında çıkan orman yangınında...

İHH Arama Kurtarma İzmir ekibi, Menderes ile Seferihisar ilçeleri arasında çıkan orman yangınında Ömür Beldesi'ndeki bir sitede evi yanan engelli bir vatandaşı bulunduğu yerden kurtardı.

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