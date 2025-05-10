İHH Kadın Birimi'nden Gazze'ye Destek Eylemi

İHH İstanbul Kadın Birimi'nden Gazze'ye Destek Eylemi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın İstanbul Kadın Birimi, İsrail’in Gazze'deki saldırılarına tepki vermek amacıyla Eminönü Meydanı'nda bir eylem gerçekleştirdi.

Başlangıçta oturum eylemi olarak planlanan etkinlik, yoğun sağanak nedeniyle katılımcıların ayakta gerçekleştirmesiyle devam etti. Eyleme katılan kadınlar, ellerindeki Arapça, İngilizce, Yunanca ve Türkçe yazılı pankartlarla İsrail’e karşı tepkilerini dile getirdiler.

Meydanda oluşturulan dairenin ortasında, Gazze direnişinin simgelerinden biri haline gelen karpuz simgesi yerleştirildi. Bu görselin yanı sıra, eylemi gören bir Avusturyalı turistin duygusal anlar yaşadığı gözlemlendi.

Etkinlik kapsamında, Filistin Vakfı'na ait bir tır içerisinde Mescid-i Aksa’nın minyatürü sergilendi. Tırı ziyaret eden çocuklara ise Mescid-i Aksa’nın formunda kumbaralar hediye edildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının İstanbul Kadın Birimi, İsrail’in Gazze'deki saldırılarına tepki amacıyla Eminönü Meydanı'nda eylem yaptı. Katılımcıların meydanda oluşturduğu dairenin ortasına Gazze direnişinin simgelerinden biri haline gelen karpuz simgesi yerleştirildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının İstanbul Kadın Birimi, İsrail’in Gazze'deki saldırılarına tepki amacıyla Eminönü Meydanı'nda eylem yaptı. Katılımcıların meydanda oluşturduğu dairenin ortasına Gazze direnişinin simgelerinden biri haline gelen karpuz simgesi yerleştirildi.