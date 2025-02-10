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İHH, Ramazan'da 67 Ülkede 4 Milyon Kişiye Yardım Ulaştıracak

İHH, Ramazan ayında 67 ülkede 4 milyon kişiye yardım ulaştırmayı planlıyor. Türkiye'de de 50 bin aileye kumanya dağıtımı yapılacak.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 11:54
İHH, Ramazan'da 67 Ülkede 4 Milyon Kişiye Yardım Ulaştıracak

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Ramazan ayında Türkiye dahil olmak üzere 67 ülkede 4 milyon kişiye yardım ulaştırmayı hedefliyor. Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Afrikadan Asya ve Orta Doğu'ya, Doğu Avrupa'dan Güney Amerika'ya kadar birçok bölgede yardım çalışmaları gerçekleştirecek.

Yardım programı çerçevesinde iftariyelik ikramları, kumanya ve gıda kartı dağıtımları planlanıyor. Türkiye'de ise, 81 ilde 50 bin aileye kumanya ve kumanya kartı ulaştırılması amaçlanıyor. Ayrıca, Türkiye genelinde 20 bin aileye gıda kartı dağıtma hedefleniyor.

Yurt dışı yardımları kapsamında, ihtiyaç sahibi ailelere 50 bin gıda kumanyası ulaştırılması planlanıyor. Kumanya paketleri için belirlenen bütçe ise 1100 lira olarak belirlenmiş olup, içerik, dağıtım yapılacak ülkelerin beslenme alışkanlıklarına göre oluşturulacak. Türkiye'de dağıtılacak kumanya paketlerinde; toz şeker, reçel, nohut, bulgur, kırmızı mercimek, ayçiçeği yağı, makarna, arpa şehriye, tel şehriye, tuz, yeşil mercimek, çay, kuru fasulye, pirinç, un ve zeytin bulunacak.

Bağışçılar, 2025 yılı Ramazan ayı için 180 lira olarak belirlenen bir kişilik iftarlık bedelini karşılayarak yardımda bulunabilirler. Ayrıca vakıf, 15 ülkede yetimler için bayramlık elbise çalışması yapmayı da planlıyor. 2024 yılında yapılan Ramazan yardımları ile 4 milyon 290 bin kişiye ulaşan vakıf, 250 bin 200 gıda kumanyası dağıtarak 1 milyon 248 bin kişinin faydalanmasını sağlamıştı.

İHH, 945 bin 677 kişi için iftar ve sahur yemeği ikramı gerçekleştirirken, Gazze'de de 2 milyon kişilik sıcak yemek dağıtımında bulunmuştu. Bağışçılar, "KUMANYA", "BAYRAMLIK" veya "IFTAR" yazarak 3072 numarasına kısa mesaj göndererek 30 lira katkıda bulunabilir. Daha yüksek tutarlarda bağış yapmak isteyen hayırseverler ise İHH'nin banka hesapları, internet sitesi ve İHH temsilciliklerinden yardımda bulunabilirler.

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