İHH, Suriye'deki Yetim Öğrencilere Eğitim Desteği Sağladı

İHH'dan Önemli Bir Destek Projesi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Amasya İHH'nın ve bağışçıların destekleriyle Suriye'deki yetim öğrenciler için kırtasiye malzemeleri temin etti.

1674 Yetim Çocuğa Okul Çantası ve Kırtasiye Malzemesi

Savaşın getirdiği olumsuz koşullara rağmen eğitim alanında desteklenen çocuklar, bu yardım paketiyle yüzlerini güldürdü. İHH, "Eğitimi Destekleme Çalışmaları" çerçevesinde, Suriye'deki 1674 yetim çocuğa okul çantası ve kırtasiye seti dağıttı.

Yardımın Detayları ve Amaçları

Bu yıl gerçekleştirilen dağıtım ile birlikte temin edilen çantalar, defter, kalem, silgi, cetvel ve boyama takımları gibi temel okul ihtiyaçlarının yanı sıra pek çok materyali de içinde barındırıyor. İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Eğitimli bir neslin yetişmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz." dedi.

Gelecek Dönemdeki Planlar

Tosun, "Bu projede Amasya İHH ve bağışçılarımızın katkılarıyla 1674 yetim öğrencimize ulaştık. Önümüzdeki günlerde daha fazla kırtasiye seti ve okul çantası dağıtımına devam edeceğiz. Desteklerinden dolayı Amasya İHH ve tüm bağışçılara teşekkür ederiz," şeklinde konuştu.

Uzun Süreli Çabalar

İHH, 2011 yılından bu yana Suriye’nde devam eden iç savaş nedeniyle eğitim hayatı zorlaşan yetim çocukların yaşamlarına katkıda bulunmak amacıyla birçok projeye imza atıyor.