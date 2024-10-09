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İhracat Pazarlarındaki Güçlenme Devam Ediyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracat pazarlarında talep koşullarının güçlenmeye devam ettiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 09:11
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 09:11
İhracat Pazarlarındaki Güçlenme Devam Ediyor

İhracat Pazarlarındaki Güçlenme Devam Ediyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin ihracat pazarlarındaki talep koşullarının üst üste dokuz aydır güçlendiğini duyurdu. Bolat, "İhracata yönelik uyguladığımız etkin destekler ve güçlü ticaret diplomasisi faaliyetlerimizle ihracatçılarımızın her daim yanındayız" şeklinde konuştu.

İSO Endeksi 50'nin Üzerinde

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin eylül ayında 50,5 olarak gerçekleştiğini belirten Bolat, endeksin eşik değer 50'nin üzerinde kalmaya devam ettiğini vurguladı.

Bolat, "İhracat pazarlarında talep koşullarındaki güçlenme üst üste 9'uncu ayda devam etti" diyerek, şu anki verilere dikkat çekti.

Türkiye'nin İhracat Gücü

Son günlerde artış gösteren jeopolitik gerginlikler ve Avrupa Bölgesi'ndeki talep düşüklüğüne rağmen Türkiye'nin ihracatının güçlü bir duruş sergilediğini ifade eden Bolat, 2023'ün üçüncü çeyreğinde ihracatın bir önceki çeyreğe göre %6,5 ve geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine göre %4,4 artarak 66 milyar 551 milyon dolar olduğunu kaydetti.

Bu yılın ocak-eylül döneminde dış satımın, bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,2 artarak 192,8 milyar dolara yükseldiğini belirtti.

İnovasyon ve Dayanıklılık

Eylül itibarıyla son 12 aylık ihracatın %3,4 artarak 261,6 milyar dolara ulaştığını belirten Bakan Bolat, bu süreçte inovasyon temellerinde yapacakları dönüşümlerle hem ihracat hem de üretim kapasitelerinin artacağını ifade etti. Bolat, "Ekonomimiz her türlü şoka karşı daha dayanıklı hale gelecektir" dedi.

Hükümet olarak 'yatırım, inovasyon, üretim, istihdam, ihracat ve adil bölüşüm' anlayışı çerçevesinde kararlılıkla politikalar uyguladıklarını aktaran Bolat, "Sürdürülebilir refah artışını sağlamayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

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