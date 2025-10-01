III. Uluslararası Mitoloji Film Festivali sona erdi: Ödüller ve etkinlikler

III. Uluslararası Mitoloji Film Festivali sona erdi

Mitolojiyi sinema, edebiyat, müzik ve dijital oyunlarla buluşturan "III. Uluslararası Mitoloji Film Festivali" sona erdi. Etkinlik, "İnsanlığın ortak hikayesi" sloganıyla İzmir, Aydın, Manisa, İstanbul ve Çanakkale'de gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamı

Festival, sinema, edebiyat, müzik, arkeoloji, gastronomi ve dijital kültürü bir araya getirerek 5 şehirde; 9 filmin 13 gösterimi, 3 konser, 1 dinleti, 2 yarışma ve 14 söyleşi ve panel ile izleyicileriyle buluştu. Tüm gösterim ve söyleşiler halka açık ve ücretsiz olarak düzenlendi.

Ödüller ve kapanış

Kapanış töreninde festivalin Ülgen (İyilik) ödülü yönetmen Derviş Zaim'e, Mergen (Bilgelik) ödülü ise arkeolog Prof. Dr. Necmi Karul'a takdim edildi. Kısa film yarışmasında İlyas Soner Yıldırım "Alkarısı" filmiyle ödüle değer görüldü. Festivalin kapanış etkinlikleri 30 Eylül'de Çanakkale Troya Müzesi'nde gerçekleştirildi.

Programdan öne çıkanlar

Festival direktörlüğünü Gülşah Elikbank, sanat yönetmenliğini ise Gökmen Küçüktaşdemir yaptı. İsveçli topluluk YoJuliet, Selma Lagerlöf'ün eserinden uyarlanan ve Mauritz Stiller imzalı 1923 tarihli sessiz film "Gunnar Hedes Saga" eşliğinde bir konser sundu.

İstanbul programında; Özge Cevher Yüksel "Köklerimizin İzinde", Burhan Özkan "Bir Senaryo Yapımcı ile Nasıl Buluşur?", Özlem Ertan "Mitoloji ve Semboller", Prof. Dr. Hasan Keseroğlu ve Prof. Dr. Bülent Yılmaz "Antik Kütüphaneler ve Felsefe" başlıklı söyleşilerle katılımcılarla buluştu.

Selma Lagerlöf'ün edebiyat mirası, Dr. Olof Heilo, Prof. Dr. Anna Mariana Bohlin ve Prof. Dr. Helena Bodin'in katılımıyla düzenlenen bir panelde ele alındı. "Hikayeden Filme" adlı oturumda Ayşegül Çamur, Tümay Özokur ve Kenan Doğru; hikaye geliştirme, oyunculuk süreçleri ve kamera arkası dinamiklerini tartıştı. Ömer Genç ise "Mitolojik Bir Hikaye Nasıl Senaryolaşır?" başlıklı bir atölye gerçekleştirdi.

Önder Şengül'ün "Balinanın Bilgisi" filmi, ekip katılımıyla İstanbul'da ilk kez izleyiciyle buluştu.

Destekçiler

Festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve Türk Hava Yolları'nın desteğiyle; Fransız Kültür Merkezi, Goethe Enstitüsü, İsveç Konsolosluğu, İtalyan Kültür Merkezi, TV9 İzmir ve Marmara Üniversitesi Mx Incubation işbirliğiyle düzenlendi.