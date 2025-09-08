İİT-Arap Birliği Bakanları İsrail'in Gazze Politikalarını Şiddetle Kınadı

İİT-Arap Birliği Dışişleri Bakanları, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki uygulamalarını şiddetle kınadı; ateşkes, insani yardım ve uluslararası hesap verme çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 14:10
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 14:10
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Birliği Gazze Temas Grubu Komitesi Dışişleri Bakanları, İsrail'in Gazze'de Filistin halkını topraklarından zorla uzaklaştırma politikasını ve Batı Şeria'daki yasa dışı uygulamalarını şiddetle kınadı.

Komitenin ortak yazılı açıklamasında, 1967'den bu yana işgal altında bulunan Filistin topraklarından Filistin halkının herhangi bir gerekçeyle yerinden edilmesine ilişkin İsrail tarafından beyan edilen tüm açıklamalar kesin bir dille reddedildi.

"Bakanlar, ayrıca İsrail'in, Gazze'deki askeri operasyonlarını genişleterek, kuşatma ve açlığı savaş yöntemi olarak kullanarak, sivilleri ve sivil altyapıyı hedef almaya devam ederek ve halihazırda bölgesel ve uluslararası barış ile güvenliği tehdit eden çatışmayı uzatmaya ve yaymaya yönelik uygulamaları suretiyle Filistin halkını topraklarından zorla uzaklaştırma politikasını kuvvetle kınamaktadır."

Hukuki sorumluluk ve hesap verme çağrısı

Açıklamada, İsrail'in uluslararası insancıl hukuku açıkça ihlal eden eylemlerinin derhal sona erdirilmesi gerektiği vurgulandı ve etnik temizlik ile soykırım teşkil edebilecek suçlara karışan tüm faillerin hesap vermesi istendi.

Ateşkes, insani yardım ve Filistin'in geleceği

Bakanlar, Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmesini, İsrail'in tüm güzergah ve geçiş noktalarından insani yardımlar üzerindeki kısıtlamaların kaldırılmasını ve meşru Filistin yönetiminin Gazze'ye dönüşünün sağlanmasını talep etti. Ayrıca, Filistin halkının devlet inşası sürecinde yetkilendirilmesi ve desteklenmesi için uluslararası yardım çağrısı yinelendi.

Açıklamada, bakanların 4 Haziran 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devletinin kurulmasının, kendi kaderini tayin hakkının, insan hakları ve ilgili tüm uluslararası kararlar uyarınca yegane çözüm olmayı sürdürdüğünü teyit ve bağımsız Filistin Devletinin hayata geçirilmesine yönelik sarsılmaz taahhütlerini bir kez daha beyan ettikleri vurgulandı.

Son olarak, uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) çağrı yapılarak, İsrail'in yasa dışı uygulamalarının sona erdirilmesi ve Filistin halkının Gazze ve Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki topraklarında kalma hakkının güvence altına alınması istendi.

