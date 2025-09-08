İİT-Arap Birliği Dışişleri Bakanları, İsrail'in Batı Şeria Uygulamalarını Kınadı

İİT-Arap Birliği Gazze Temas Grubu Komitesi Dışişleri Bakanları, İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı uygulamalarını şiddetle kınadı.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 13:27
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 13:27
Gazze Temas Grubu Komitesi Dışişleri Bakanları ortak tepki verdi

Komitenin ortak tutumu, bölgedeki gelişmelere dair endişeleri yeniden gündeme taşıdı. Karar, uluslararası kamuoyunun dikkatini çekti ve mevcut gerilim ortamına dikkat çekti.

Bu kınama, bölgedeki barış, güvenlik ve insan hakları açısından taşıdığı önemi ortaya koyuyor. Gelişme, ilgili taraflar ve uluslararası aktörler nezdinde yakından izlenecek bir mesele olarak öne çıktı.

İİT-Arap Birliği Gazze Temas Grubu Komitesi Dışişleri Bakanları tarafından ifade edilen bu tepki, bölgedeki dinamiklerin uluslararası gündemde kalmaya devam ettiğini gösteriyor.

