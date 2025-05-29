İİT: Müslüman Karşıtı Nefret Olaylarıyla Mücadelede Raporlama Şart

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri İslamofobi Özel Temsilcisi Büyükelçi Prof. Dr. Mehmet Paçacı, dünya genelindeki Müslüman karşıtı nefret olaylarının %10’unun bile raporlanamadığını belirterek, bu konuda gözlem mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Paçacı, yaptığı açıklamada, Müslüman karşıtı eylem ve tutumların artışının siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmelerle doğrudan bağlantılı olduğunu vurguladı. 11 Eylül saldırıları, Arap Baharı, Afganistan Savaşı ve Orta Doğu’daki çatışmalara bağlı olarak Müslümanlara yönelik olumsuz bakış açılarının yoğunlaştığını söyledi. Artan göç ile birlikte Müslümanların “öteki” olarak konumlandırıldığını ekledi.

Aşırı Sağ ve Irkçılığın Yükselişi

“İslamofobi” ifadesini kullanarak bu durumun bir fenomen olduğuna dikkati çeken Paçacı, bu terimin aslında Müslümanlara karşı nefret ve ayrımcılığı ifade ettiğini ve meselenin insan hakları ve özgürlükler temelinde ele alınması gerektiğini belirtti. Yaklaşık 20 yıl önce Avrupa'da kabul görmeyen bazı görüşlerin, günümüzde merkezi bir konumda olduğunu kaydeden Paçacı, aşırı sağ ve ırkçılığın paralel bir şekilde arttığını vurguladı.

Müslüman ülkelerin nefret olaylarına farklı tepkiler verdiğini ve analizler yaptığını dile getiren Paçacı, her ülkenin bu mücadelede bir gerçek olduğunun farkında olduğunu ifade etti. İİT’nin kurduğu gözlemevi ile vakaları takip ettiğini ve bu mekanizmanın daha da güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

İnkâr Eğilimleri ve Raporlama İhtiyacı

Paçacı, yaşanan her olayın kayda alınmasının ve izlenmesinin elzem olduğunu vurgularken, “İslamofobi'nin gerçekleştiği hatta yükselişte olduğu birçok Avrupa ülkesi, bunu inkar etme eğilimi gösteriyor.” dedi. Bu tür tutumların, bazı ülkelerde “Bizde böyle bir şey yok, biz demokratik bir ülkeyiz” şeklinde ortaya çıktığını belirtti.

Raporlamanın büyük önem taşıdığını ifade eden Paçacı, gerçekte tespit ettikleri İslam karşıtı olayların yalnızca %10'unu oluşturduğunu vurguladı. Müslüman bireylerin ve toplumların bilinçlenmesi gerektiğine dikkat çekerek, insanların gerçekleri konuşmada çekindiğini ve görünmeyen bir baskı altında olduklarını belirtti.

Paçacı, eğitim sistemine ve ders kitaplarına bu olayların yansıtılması gerektiğini ifade ederken, Kur’an-ı Kerim yakma provokasyonları sonrası bazı ülkelerde yasal düzenlemeler yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi. Uluslararası kurumların, İslamofobi'ye karşı kararlar alarak bunların yerel kanunlarla uyumlu hale getirilmesinin önemini vurguladı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri İslamofobi Özel Temsilcisi Büyükelçi Prof. Dr. Mehmet Paçacı, AA muhabirine açıklamada bulundu.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri İslamofobi Özel Temsilcisi Büyükelçi Prof. Dr. Mehmet Paçacı, AA muhabirine açıklamada bulundu.