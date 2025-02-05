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İİT, Trump'ın Filistin Açıklamalarını ve UNRWA'nın Fonunu Kınadı

İİT, Trump'ın Filistinlileri yerinden etme çağrısını ve UNRWA'nın fon kesimini kınayarak uluslararası hukuka vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 19:19
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 19:19
İİT, Trump'ın Filistin Açıklamalarını ve UNRWA'nın Fonunu Kınadı

İİT'den Trump'a Sert Tepki

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin halkını Gazze Şeridi dışına çıkarma yönündeki çağrısını ve UNRWA'ya sağlanan fonların durdurulmasını kınadı. Örgüt, Trump'ın açıklamalarının uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2334 sayılı kararının açık bir ihlali olduğunu belirtti.

Uluslararası Hukuka Aykırılık

İİT'nin yayımladığı açıklamada, Trump'ın ifadelerinin işgal, sömürgeci yerleşim ve zorla toprak ele geçirme girişimlerine katkıda bulunacağı ifade edildi. Ayrıca, her türlü planın, işgal altındaki Filistin toprakları üzerindeki coğrafi, demografik ya da hukuki statüyü değiştirmeye yönelik olduğu vurgulandı.

Gazze'nin Statüsü

Açıklamada, Gazze Şeridi'nin işgal altındaki Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğu belirtilerek, bölgedeki barış sürecini zayıflatacak her türlü adımın reddedileceği ifade edildi.

Ateşkes ve İnsani Yardım Çağrısı

İİT, kapsamlı ve sürdürülebilir bir ateşkes sağlanması gerektiğini vurgularken, İsrail'in tamamen geri çekilmesi ve Filistinlilerin evlerine güven içinde dönmeleri için ortak çabalar gösterilmesi gerektiğini dile getirdi.

UNRWA'nın Rolü

UNRWA'nın, Filistinli mültecilerin haklarına ilişkin uluslararası kararlılığın tanığı olduğunu belirten İİT, bu kuruluşu baltalamaya yönelik tüm girişimlerin kesin olarak reddedileceğini açıkladı. Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir imza töreninde, ABD'yi UNRWA ile BM İnsan Hakları Konseyinden geri çekmişti.

Trump'ın Gazze Planı

Trump, yaptığı açıklamada, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını ve burada patlamamış silahların sökülmesiyle ilgileneceklerini belirtmişti. Gazze'nin büyük bir yıkım alanı olduğunu ifade eden Trump, Filistinlilerin komşu ülkelerdeki yeni yerleşim yerlerine gitmelerini önermişti.

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