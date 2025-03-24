IKBY Başbakanı Barzani, Doha'da Katar Başbakanı Al Sani ile Görüştü

IKBY Başbakanı Barzani, Katar'da İkili İlişkileri Gözden Geçirdi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Doha'da önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin İçeriği

IKBY Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Barzani'nin resmi ziyareti çerçevesinde gerçekleşen bu toplantıda, Irak ve bölgedeki güncel gelişmelere dair kapsamlı bir değerlendirme yapıldı.

Ayrıca, IKBY ile Katar arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi adına önemli görüş alışverişinde bulunuldu. Bu buluşma, iki tarafın iş birliğini daha da derinleştirerek stratejik ortaklıklarını pekiştirmek için bir fırsat sundu.