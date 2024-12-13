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IKBY Cami Hutbelerinde Esed Rejiminin Zulmü Anlatıldı

Erbil'deki camilerde imamlar, Esed rejiminin yıllar süren işkence ve zulmüne dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 17:53
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 17:53
IKBY Cami Hutbelerinde Esed Rejiminin Zulmü Anlatıldı

IKBY Cami Hutbelerinde Esed Rejiminin Zulmü Anlatıldı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) camilerdeki cuma hutbelerinde, Suriye’de çöken Esed rejimi ve yıllarca süren işkenceleri ele alındı. Erbil'in en büyük camisi Celil Hayat’ın imamı Beşir Haddad, 61 yıllık Baas rejiminin çöküşünü vurguladı.

Esed Rejiminin Yıkılması

Haddad, “Birkaç gün önce 54 yıllık Esed rejiminin yıkıldığını gördük. Bu rejim yıllarca o halkın sırtında işkence ve zorbalıkla sürdü. Allah zulme mühlet verir ama hiçbir şekilde ihmal etmez. Zalimler gafildir.” ifadelerini kullandı.

Saltanat ve Güç Kaybı

İmam Haddad, “Bakınız nasıl bir saltanat ve güce sahiptiler. Rusya ve İran gibi güçlerin desteği vardı. Hepsi çekildiler. 11 günden daha az bir vakitte dağılıp gitti. Bu tüm zalimlerin sonudur.” dedi.

Halkın Çektiği Zulme Dikkat

Suriye’de halkın hapishanelerdeki zulümlerine dikkat çeken Haddad, “Allah'ım o (Beşşar Esed) ve tüm zalimlerin yaptıklarını kabul etme.” diyerek, Allah’ın azabından korkulması gerektiğini vurguladı.

Diğer İmamların Mesajları

Duhok’taki Hacı Ahmed Camisi imamı Hüseyin Kuvaşi, “Zulmün sonu kötüdür ve Allah’tan hesap sorulur.” derken, 14 milyon Suriyelinin durumuna dikkat çekti. Süleymaniye Camisi imamı Faruk Hoca ise “Zalimlere mühlet veriliyor, eğer istikamete girmezlerse akıbetleri daha kötü olur.” şeklinde konuştu.

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